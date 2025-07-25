Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 25.07.2025

Оперативна інформація станом на 08:00 25.07.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1 248 доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 174 бойові зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного та 77 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 134 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 5 331 обстріл, зокрема 56 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 3 760 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Залізничне Запорізької області; Херсон та Миколаївка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби та два пункти управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 25 атак загарбників. Також ворог завдав дев’яти авіаударів, застосувавши при цьому 15 керованих авіабомб, та здійснив 283 обстріли, шість із яких – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Петро-Іванівка та Кам’янське.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Загризового, Куп’янська, Зеленого Гаю та в напрямку Великої Шапківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Ямполівка, Торське, Серебрянка, а також у напрямку населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Чернещина, Середнє.

На Сіверському напрямку ворог здійснив дві спроби прориву в районах Григорівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували в районі Миколаївки та у напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак неподалік Диліївки, Торецька, Русиного Яру, у напрямках Плещіївки, Олександро-Шультиного та Катеринівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмів агресора у районах населених пунктів Мирне, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Промінь, а також у напрямку населених пунктів Володимирівка, Родинське і Покровськ.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Піддубне, Маліївка, Ялта, Воскресенка – у напрямку Темирівки й Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку противник не проводив наступальних дій.

Сили оборони відбили одну атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Степногірськ.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони у напрямках населених пунктів Садове, Дніпровське та Придніпровське.

На Волинському та Поліському напрямках ознаки формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 980 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, п’ять бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, два засоби протиповітряної оборони, 196 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети та 76 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!