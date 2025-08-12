Мир може бути сталим тільки за участю України в підготовці відповідних рішень – звернення Президента

12.08.2025 21:02
Video thumbnail for youtube video _attzsx96me

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Коротко про сьогодні. Продовжуємо комунікацію з партнерами – заради спільних позицій, заради сильних позицій. Говорив із Президентом Ердоганом, хороша була у нас розмова – як завжди, дуже правильні акценти. Я дякую за підтримку нашої незалежності, нашої територіальної цілісності, наших людей. Головне – за підтримку позиції, що мир може бути сталим тільки за участю України в підготовці відповідних рішень. Також я хочу відзначити участь Туреччини в нашій коаліції охочих – це важливо, і ми розраховуємо на активну участь Туреччини в наближенні реального миру, наближенні реальної безпеки.

Говорив також із Президентом Румунії та Прем’єр-міністром Нідерландів. Є принципова позиція європейських лідерів – чітка заява Євросоюзу, 26 країн, усі з нами – у дипломатичній роботі, у принципових позиціях. Зрозуміло, хто двадцять сьомий і хто завжди проти всього, просто щоб бути особливим «проти». Втім, контактуємо з усіма, наші аргументи наводимо абсолютно всім. Завтра продовжимо роботу зі Сполученими Штатами Америки та з європейськими колегами. Говорив також сьогодні ж з еміром Катару – я подякував за допомогу у звільненні наших дітей, які були викрадені Росією. Надзвичайні посередницькі зусилля – сотні дітей вдалося повернути. Поінформував про всі наші розмови з партнерами, про можливі кроки.

Провів сьогодні також нараду з нашою дипломатичною командою: Офіс, Міністерство закордонних справ. Ми готуємо певні кроки, щоб додатково мобілізувати партнерів. Хочу окремо відзначити наші домовленості з Нідерландами – це один з лідерів підтримки для України в Європі, і ми готуємо ще речі, які посилять нас. Зокрема це стосується дронів.

Були сьогодні доповіді наших військових. Фронт, і особливо Добропілля, Покровський напрямок. Зроблені там кроки, щоб виправити ситуацію, і я вдячний кожному підрозділу, кожному нашому воїну, які зараз знищують окупанта. Позиції на Харківщині, позиції на Запоріжжі, позиції на Сумщині – всюди стараємось забезпечити Україні саме такий захист, як потрібно.

І ще одне. Була нарада з урядовцями. Прем’єр-міністр, міністр фінансів, міністр освіти. Я доручив зробити кілька кроків, які можуть підтримати наших людей. Підтримати та забезпечити молодим українцям реально більше можливостей бути тут, бути в Україні, навчатись тут, будувати своє майбутнє тут – попри все. Ми будемо збільшувати стипендії – нового бюджетного року. Також ми будемо спрощувати умови вступу в українські вищі навчальні заклади, урядовці пропрацюють зокрема й зимову вступну кампанію. А також ми будемо змінювати правила перетину кордону таким чином, щоб це було можливо і для хлопців 18–22. Щоб більше людей ішли на навчання тут, і щоб молодим українцям, які з різних причин за кордоном, було легше зберігати зв’язки з Україною. Дякую всім, хто з нами, хто з нашою державою! Дякую кожному, хто воює заради України, хто працює заради України, заради держави й людей, та кожному, хто нам допомагає.

Слава Україні!

Теги: , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Video thumbnail for youtube video 3gfyibtnqbs

Подвійне вбивство шокувало Кам’янське! Хто виявився підозрюваним?

12.08.2025 16:06
u-kam-yanskomu-projshla-urochysta-czeremoniya-nagorodzhennya-proyektu-molod-bez-mezh

У Кам’янському пройшла урочиста церемонія нагородження проєкту “Молодь без меж”

12.08.2025 12:19
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-26072025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 12.08.2025

12.08.2025 8:07
Video thumbnail for youtube video ebsraj8kq6s

Немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватися до післявоєнної ситуації – звернення Президента

11.08.2025 21:06
tryvaye-pidgotovka-osvitnih-zakladiv-gromady-do-pochatku-novogo-navchalnogo-roku

Триває підготовка освітніх закладів громади до початку нового навчального року

11.08.2025 19:27
Video thumbnail for youtube video oltmx65ofmq

Ракета зруйнувала все — чи допоможе хтось матері загиблого захисника?

11.08.2025 15:33