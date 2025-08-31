Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 31.08.2025

Оперативна інформація станом на 08:00 31.08.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1285-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 182 боєзіткнення.

Вчора противник завдав одного масованого ракетно-авіаційного удару 48 ракетами, двох ракетних та 79 авіаційних ударів, застосувавши 3 ракети та скинувши 161 керовану бомбу. Крім цього, здійснив 4475 обстрілів, зокрема 51 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5563 дрони-камікадзе.

Агресор завдав авіаційних ударів по населених пунктах, зокрема: Велика Берізка, Рівне Сумської області; Білогір’я, Комишуваха Запорізької області; Чорнобаївка, Львове Херсонської області; Іванівка Одеської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та два склади боєприпасів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 14 атак росіян. Минулої доби противник завдав 17 авіаційних ударів, загалом скинув 43 керовані авіаційні бомби та здійснив 194 артилерійські обстріли, зокрема 2 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили одинадцять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Кам’янка та у бік Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Петропавлівка та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку ворог атакував тридцять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва, Греківка, Карпівка та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Шандриголове, Дронівка.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили сім атак противника поблизу Серебрянки.

На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували у районі Ступочок та в бік Подільського.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Катеринівка та Полтавка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили п’ятдесят штурмових дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Никанорівка, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Звірове, Родинське, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, у бік населених пунктів Покровськ та Золотий Колодязь.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 26 атак у районах населених пунктів Олександроград, Маліївка, Шевченко, Зелене Поле, Філія, Ялта, у бік населених пунктів Новоселівка, Комишуваха.

П’ять разів атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагалися просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати російських загарбників за минулу добу склали 810 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, дві бойові броньовані машини, 27 артилерійських систем, 371 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 38 ракет, 83 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!