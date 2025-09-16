Жодного дружнього наміру в Росії немає, і це м’яко кажучи – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко про сьогодні. У Запоріжжі продовжують надавати допомогу людям, які постраждали вночі через російські удари. Станом на цей час 20 людей звернулись по медичну допомогу. Серед них чотири дитини. На жаль, є загиблий через цей удар росіян. Мої співчуття. У Харкові був жорсткий удар по центру міста – по будівлях Національного фармацевтичного університету. Цілеспрямовано – саме по цьому навчальному закладу. Є постраждалі в Херсоні через обстріли. Значна кількість ударів російських безпілотників у Запорізькій області, також на Донеччині, Дніпровщині, Харківщині, Сумщині. Щодня триває російський терор, і щодня росіяни відкидають можливості закінчити війну – припинити вогонь і реально говорити про мир. Ми в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції Сполучених Штатів Америки та Президента Трампа щодо припинення всіх цих ударів та вбивств. Також Україна ініціативно пропонувала різні формати, щоб закінчити війну. Саме Путін зацікавлений у вбивствах. Щодня ця війна залишається тільки його війною – війною тільки Росії. І ми розраховуємо, що світ зробить із цього висновки. Особливо після вторгнення дронів у Польщу, країну, яка є надзвичайно важливою для безпеки всієї Європи. Країну, яка так поважає Америку й Президента Трампа. І важливо, щоб і в Європі дійсно відчули, що, коли йдеться про Росію, йдеться не про того чи іншого її сусіда – йдеться про всіх. Інакше Росія зробить висновки й тільки розширить війну, причому не обов’язково проти саме України.

Сьогодні доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки України. Передусім про ситуацію з паливним сектором у Росії після наших далекобійних санкцій. Дякую за влучність операторам українських дронів, дякую нашим виробникам як наших дронів, так і ракет. Відчувається, що українська промисловість набирає обертів. Водночас була доповідь і щодо намірів російського керівництва, зокрема щодо інших країн. Жодного дружнього наміру в Росії немає, і це мʼяко кажучи. Система там перебудовується під можливості війни в будь-який момент і проти будь-якого супротивника. Це можна перебити тільки санкціями, сильними санкціями світу, і нашою далекобійністю.

І ще одне.

Була доповідь Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко. Щодо нашої стійкості, нашого розвитку. Важливо, що в плюсі створення робочих місць в Україні. Дякую кожному бізнесу, кожному активному керівнику регіону та громади. Ми обговорили також нові програми підтримки, підтримки зайнятості в Україні та залучення фахівців. Була доповідь щодо параметрів бюджету на наступний рік. Доручив максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання нашої держави та збільшувати підтримку людей. Наступного року збільшимо зарплати вчителів, збільшимо стипендії українським студентам. На це ресурс є. Загалом на освіту по року буде більше на 66 мільярдів гривень. Охорона здоров’я – також збільшуємо. І запустимо надзвичайно важливу програму чекапів – перевірки здоров’я, щоб люди могли знати, що потрібно, і щоб це відбувалось якомога раніше, причому за державний кошт. Урядовці представлять всі деталі.

Я хочу подякувати всім, хто з нами, хто з Україною! Я дякую всім, хто воює заради нашої держави, усім, хто працює заради України та українців.

Слава Україні!