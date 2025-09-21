Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Готуємось зараз до дуже напруженого тижня – тижня дипломатії. Багато можемо зробити, якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиції, які реально наближають закінчення війни. Буде тиждень Генеральної Асамблеї ООН – різні заходи, зустрічі. Вже у графіку – майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн, з усіх частин світу – з усіма, хто давно підтримує Україну й хто серед нових наших партнерів. Перші зустрічі – уже завтра. Плануємо також на тижні й зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки. Буде вагома подія щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією, – саміт дійсно глобальний щодо цього. Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – без сили мир не пануватиме.

Євросоюз уже загалом узгодив 19-й пакет санкцій проти Росії, і розраховуємо на оперативне затвердження. Цими тижнями були санкції інших країн: від Японії та Австралії до Британії. Тиск на російський нафтовий флот, на російську торгівлю енергоресурсами. Тиск на всі російські схеми обходу санкцій, зокрема через криптовалюту. Дякую Європі за цей тиск. Упевнений: має бути хід Сполучених Штатів. Путін має вірити, що Сполученим Штатам не все одно і що сильні кроки будуть.

Хочу подякувати і Америці, і всім нашим партнерам за те, що працює програма PURL – нова наша програма, яка дає змогу купувати американську зброю за кошти партнерів по НАТО. Це ракети для «петріотів», для «хаймарсів», інша зброя – усе дуже ефективне. У жовтні розраховуємо ще додатково наповнити цю програму. Маємо також перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї – сучасної, це буде контрольований експорт нашої зброї, зокрема морських дронів. Безпека морських шляхів – це невід’ємна складова загальної безпеки, і від багатьох націй це залежить. Україна пропонує всім своїм надійним партнерам наші розробки, які допомогли нам самим у Чорному морі. Розраховуємо на сильні контракти. Готуємо й нові довгострокові кроки для фінансової стійкості України, і це стосується передусім російських активів. Треба, щоб російські активи більше працювали на захист від російської агресії та на відновлення нашої країни. Будемо й щодо цього говорити з партнерами.

Сьогодні вже було кілька доповідей Головкома Сирського: прикордоння, фронт, контрнаступальна наша операція в районі Добропілля та Покровська. Я хочу подякувати всім воїнам, хочу подякувати кожному підрозділу за результати та дійсно сильний захист нашої держави, нашої незалежності. Наступний тиждень має зробити ще сильнішими і наші дипломатичні позиції, і нашу армію – обов’язково.

Слава Україні!