Путін бреше лідерам, які з ним досі ще розмовляють, коли каже, що окупаційний контингент досягає якихось там їхніх цілей – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні багато військових справ. Була доповідь Головкома, також начальника Генштабу, я говорив із міністром оборони України. Дякую всім. Дякую всім нашим воїнам, передусім у районах Добропілля, Покровська, також Куп’янська. Дуже важливо, що ви досягаєте результатів і знищуєте окупанта. Загальні втрати росіян тільки в межах нашої Добропільської контрнаступальної операції вже більш ніж 3 тисячі, і більшість із них це безповоротні втрати. Саме там росіяни хотіли здійснити один зі значних проривів по фронту, але наші сили їх знешкоджують. І це важливо. Путін бреше лідерам, які з ним досі ще розмовляють, коли каже, що окупаційний контингент досягає якихось там їхніх цілей. Поки що вони вже далеко не перший рік змушені придумувати все нові й нові причини, чому терміни, які їм визначили, постійно переносяться. І це показово, що попри все, що Росії кажуть у світі, вони все одно відповідають тільки новими спробами штурмів і новими ударами по українських містах, по нашій інфраструктурі. Реально хворі на війну, і чи можливо їх вилікувати – це питання. Єдине, що може примусити цей російський вірус війни зупинитися, – це сила, сильні рішення, сильна допомога.

Ми говорили про це в Нью-Йорку з багатьма нашими близькими партнерами і, звісно, ми говорили з Президентом Трампом. Президент Трамп дуже добре поінформований про ситуацію на фронті, про те, що росіяни роблять і в чому вони намагаються всіх обманути. Ми говоримо з Америкою про конкретні речі, які можуть зупинити цю війну. Рецепти є. Важливо, щоб було реалізовано те, про що ми домовляємося. Цими днями росіяни продовжили завдавати жорстких ударів по наших містах – Чернігів, Харків, область, по Одещині, по Дніпровщині. Постійні удари по Донеччині. Херсон – дуже жорсткі обстріли з артилерії та бомбардування. Росіяни повинні за все це відповідати. Безумовно. Були сьогодні доповіді щодо дипстрайків, які проводять наші сили. Ефективність, виробництво дронів, виробництво ракет – обсяги виробництв ми будемо збільшувати.

Провів Ставку. Зокрема, щодо контрактів у нашій армії – я доручив збільшувати контрактну складову. Були також доповіді Служби зовнішньої розвідки України та ГУР щодо російського виробництва зброї, їхньої промисловості загалом, паливного комплексу. Ми намітили нові завдання. Зараз такий час, що світ бачить: Росія перейшла у стан, коли війна даватиме все більше проблем самій же російській системі, російській економіці, російському суспільству. Критичне питання – не знижувати тиску на Росію за цю війну. Санкції, обмеження торгівлі з Росією, обмеження схем, які вони використовують і на яких заробляють, – усе це спрацює. Очікуємо на затвердження 19-го пакета санкцій Євросоюзу. Очікуємо на кроки Сполучених Штатів Америки. Цінуємо позицію Президента Трампа щодо тих у Європі, хто досі купує російську нафту й проводить політику залежності від російських схем. Сподіваємося, що в Угорщині почують ключового союзника в НАТО й будуть поважати Президента Сполучених Штатів – зараз ніхто у Європі не бачить від Угорщини такої поваги. Америка готова заповнити ринок Європи енергоресурсами так, щоб нікому не було потрібно навіть дивитись у бік Росії. Близький Схід готовий працювати з Європою. Кожна нація у Європі може стати сильнішою без Росії.

Була доповідь наших військових і щодо, відверто кажучи, дуже дивних подій на кордоні між Україною та Угорщиною. Наші військові зафіксували дрони, і це були дрони-розвідники. Я доручив військовим провести повну перевірку й наступного разу, якщо такі дрони ще будуть, реагувати відповідно – для оборони нашої держави. Українці зараз у Європі найкращі в захисті від будь-яких дронів. Ми готові ділитися нашим досвідом і з іншими націями, які потребують надійного захисту від дронових загроз. Ведемо перемовини щодо цього з десятками країн у Європі, на Близькому Сході, ми запропонували сильну угоду Сполученим Штатам – одну з найбільш перспективних. Зараз бачимо, як у Данії, Норвегії, державах Балтії постійно інциденти з дронами Росії. За даними розвідки, для запуску цих і подібних дронів Росія може використовувати танкери – як майданчики старту та управління дронами. І цьому непросто запобігти, але реально, і цього треба вчитися, треба робити відповідний потенціал.

Сьогодні я говорив із Прем’єр-міністром Данії, і якраз одна з тем розмови – це обмін деталями щодо дронів, щодо всіх цих інцидентів – очевидно, невипадкових. Росія намагається переробити Європу під себе – під своє уявлення про життя. А це таке уявлення, яке не сподобається жодному європейцю, крім тих, звісно, кого Росія корумпувала. Тому протидія – вона потрібна. Спільні дії – вони потрібні. Спільний захист можливий. Я дякую всім, хто допомагає нам! Дякую кожному й кожній, хто знає, що життя має перемогти!

Слава Україні!