Критична ситуація на Запорізькій АЕС — що буде далі? Рекордний блекаут стався на Запорізькій атомній станції – найбішому ядерному об’єкті Європи. Понад тиждень повністю знеструмлена. Станція працює на аварійних генераторах, а експерти бояться неконтрольованого нагрівання реакторів. Чим це загрожує Дніпропетровщині, Україні та світу? Чи є небезпека витоку радіації? І яка реакція МАГАТЕ – організації, що мала б гарантувати безпеку на АЕС? Ми розпитали експерта. Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

