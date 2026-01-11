Перший пріоритет – ракети для ППО; завтра одна із зустрічей, на якій будемо про це говорити – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Сьогодні весь день – звіти від Премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, наших урядовців, Офісу по ситуації в регіонах: відновлювальні роботи, електрика, опалення – головні теми.

Є громади, де ситуація досі надзвичайно складна, на жаль. Зокрема в частині міст і сіл прикордонних областей. У Києві ще тривають ремонтні роботи після удару, що відбувся позавчора. Головне завдання – відновити енергозабезпечення всіх будинків.

І також на Київщині працюють майже 200 ремонтних бригад, активно допомагають ДСНС України. Дякуємо вам. Бровари, Васильків, Фастів, Бориспіль – там найскладніше. Багато зроблено, але досі ще значна кількість родин без електрики. Загалом по країні розгорнуті Пункти Незламності в усіх регіонах, залучені сили Укрзалізниці, Нафтогазу, інших наших державних компаній.

Дніпровщина, Запорізька область, Харківщина, Донеччина – всюди наші енергетики зараз, ремонтні бригади, всі комунальні служби, які дійсно працюють – які дійсно роблять неймовірні і справді героїчні речі.

Жорстка зимова погода додає складнощів. Саме тому так непросто. Саме такою погодою росіяни і намагаються скористатись. Дякую кожному й кожній в Україні, хто ось так – ремонтами, ось так – відновленням, попри все на захисті життя.

Говорив із Головкомом Сирським, передусім ми говорили з Головкомом про ППО та постачання від партнерів: що в дорозі, що необхідно та які запити досі не реалізовані, що прискорити. Перший пріоритет – це ракети для ППО. Зокрема, завтра одна із зустрічей, на якій ми будемо про це говорити. Потрібні нові внески партнерів у програму PURL, потрібне і постачання зі складів у Європі: ракети на складах є, і ми про це знаємо, і знаємо про це все – мають бути в наших захисників неба.

Була сьогодні доповідь Рустема Умєрова по спілкуванню з американською стороною. Ми плануємо графік зустрічей та подальших перемовин, і Україна в цьому максимально конструктивна та максимально швидка. Час ми не затягуємо, на відміну від Росії. Ті вже дозатягувались, якщо чесно. Повномасштабна війна Росії проти України триває вже стільки ж, скільки війна нацистської Німеччини проти Радянського Союзу.

Сьогодні 1418-й день війни Росії проти України. Вони хотіли повторити – і повторили знущання з людей, повторили фашизм, повторили майже все та найгірше, що було в ХХ столітті. Навіть ще додатково «накреативили» війну «шахедами» та балістикою проти електростанцій і котелень.

Але все одно росіяни намагаються захопити той самий Донбас, що і майже чотири роки тому. Хочуть ще раз збрехати, що взяли Купʼянськ. Гинуть безкінечно в полях на Запоріжжі. І воюють досі проти однієї України – при всій допомозі наших партнерів тільки наші люди тримають фронт.

Це багато говорить про ту систему, яку збудував Путін, і просто про нього особисто. Російські втрати складають зараз кожного дня не менше ніж 1000 убитих за добу – від грудня так, і це Росія так платить фактично за те, щоб війна не закінчувалась. Це божевілля.

І це російське божевілля можна зупинити тільки обʼєднаними силами – силами Європи та Сполучених Штатів Америки, силами всіх наших партнерів. Кожен день війни – це нагадування, що світ не може захистити себе від божевільних. Треба захистити. Треба зупинити Росію.

Дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто допомагає нашим людям, нашій обороні, нашому відновленню! Дякую!

Слава Україні!