Домовляємося з представниками Президента Трампа про графіки зустрічей, наші документи багато в чому вже готові до підписання – звернення Президента

Бажаю здоров’я!

Сьогоднішній день. Була зустріч із переговорною групою – по всіх підсумках спілкування з американською командою. Фактично кожен день хлопці на зв’язку, багато зроблено. Ми домовляємося з представниками Президента Трампа про графіки зустрічей – наші документи багато в чому вже готові до підписання. Розраховуємо, що формат Давосу в цьому році буде достатньо результативним саме з точки зору наших відносин із партнерами та нашого відновлення після російських ударів. Зараз треба, щоб урядовці проаналізували оперативно кожен із документів економічних угод, щоб усі інтереси України були враховані повністю. Працюємо і для того, щоб створити дієві механізми фінансування відновлення, справедливі для України. Я дякую всім, хто допомагає нам.

Розуміємо, що американська сторона постійно спілкується з Росією, і в тому числі по базовому документу для закінчення війни. Це політичний документ, і ми сформулювали наше бачення – те, що може спрацювати реально. І хоча дипломатія України, Америки та партнерів протягом кількох місяців була надзвичайно активною, залишається без відповіді головне питання, і це питання про Росію, про те, на що там готові. Поведінка та риторика російська взагалі не свідчать, що вони хочуть закінчити цю війну чи готуються до цього. Кожен це бачить. І це залежить виключно від партнерів, передусім від Сполучених Штатів Америки та Президента Сполучених Штатів, що обере Росія: мир чи подальшу війну. Саме тому опції тиску на агресора мають залишатися на столі – всі опції тиску.

Ми бачимо, яким принциповим може бути ставлення до танкерів тіньового флоту – те, що стосується нафти з Венесуели. Якщо є воля, можна зупиняти рух нафти – жодних проблем для світового ринку. Бачимо також, що існує багато інструментів, щоб заблокувати всіх, хто обходить санкції чи допомагає маргінальним режимам. Все це Росія повинна примірювати на себе вже, якщо не піде на мирні рішення. Тим більше, що коло російських спільників звужується. І те, що відбувається в Ірані зараз – масштабні протести, фактично повстання, – це теж чітка ознака, що Росії простіше не буде. І кожна нормальна людина на землі дуже хоче, щоб народу Ірану нарешті пощастило звільнитися від режиму, який там є та який приніс стільки зла, зокрема і в Україну, і в інші країни. Важливо, щоб світ не упустив цей момент, коли зміни можливі. І кожен лідер, кожна країна, міжнародні організації повинні зараз включитись, допомогти людям прибрати тих, хто винен, що Іран, на жаль, був такий. Все може стати по-іншому.

Сьогодні була хороша зустріч у мене з міністром закордонних справ Норвегії. Норвегія – один із найбільших наших помічників у захисті. Лідер у програмі PURL, яка дозволяє нам купувати американську зброю, передусім ППО. Норвегія значно допомогла нам із ППО. Ми знову говорили саме про такі речі: захист неба, наші спільні кроки, наші спільні плани – і з Норвегією, і з іншими партнерами у Європі. Є й новий пакет підтримки від Норвегії – 400 мільйонів на енергетику, на стійкість України. Вісім мільярдів за рік буде допомога Норвегії. Дуже відчутно. Дякуємо!

І продовжив сьогодні кадрові зміни – і в регіонах, і в Службі безпеки України. Будуть іще рішення. Щойно також говорили з Премʼєр-міністром Юлією Свириденко: відновлення, роботи в усіх регіонах. Дякую всім, хто працює буквально заради життя. Ми домовилися з Премʼєр-міністром розробити спеціальну програму для підтримки саме таких людей, хто безпосередньо працює в ремонтних бригадах, 24/7 у найскладніших обставинах. Уряд запропонує, як відчутно збільшити оплату праці таких фахівців за кожен місяць зими. І обов’язково, будь ласка, звертайте увагу на повітряну тривогу. Є інформація від розвідки: росіяни готують новий масований удар. Дрони для виснаження ППО й ракети. Хочуть скористатися холодом. Найближчими днями цей удар може відбутися. Бережіть, будь ласка, себе. Бережіть Україну. І допомагайте тим, кому найскладніше і хто потребує підтримки. Разом усе подолаємо.

Слава Україні!