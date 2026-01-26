Україна завжди є і буде на стороні миру, і єдиний, через кого ця війна досі триває, – Росія – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Коротко про цей день. Енергетика – фактично постійно триває відновлення після ударів, це стосується не тільки Києва, але й Харкова та області, Запоріжжя, Дніпровщини – Дніпра, Кривого Рогу, Чернігівщини, Сумщини – усі регіони, де ситуація найскладніша. Безперечно, у Києві викликів зараз найбільше. Я очікую від київської влади посилення роботи – багато міст і громад готові допомогти, уряд готовий допомогти, усі доручення, можливості є. Сто сімдесят чотири бригади працюють – це значний ресурс, який зараз спрямували на Київ. Є певні результати, але недостатні. Значна частина будинків без опалення, і серед них є ті, що без опалення – тривалий час. Я доручив уряду спрямувати додаткові ресурси. МВС працює по своїй лінії – масштабуємо пункти підтримки та обігріву. Всі в уряді працюватимуть із партнерами, щоб якомога швидше отримати саме додаткове обладнання. Я дякую всім нашим друзям, і це різні європейські країни: від Норвегії до Італії, Польща й Німеччина, держави Балтії, багато хто ще, хто зараз підтримує Україну, наші міста й багато робить для Києва.

Окремо говорили сьогодні з міністром оборони щодо захисту об’єктів енергетики, також – із командувачем Повітряних сил ЗСУ. Командна ланка Повітряних сил має бути значно швидшою в захисті.

Сьогодні була також уже повна доповідь нашої делегації – хлопці повернулися після тристоронніх зустрічей. За довгий час був знову формат з американцями та росіянами. Встигли обговорити різні питання більше військового характеру – те, що стосується кроків для закінчення війни та реального контролю, моніторингу. Є питання, які мають бути підготовлені на наступну зустріч. Попередньо ми говорили про те, що команди зустрінуться ще раз у неділю. Буде добре, якщо вдасться прискорити цю зустріч. Україна буде максимально підготовленою по всіх речах, які мають бути обговорені та узгоджені. Україна завжди є і буде на стороні миру, і єдиний, через кого ця війна досі триває, – Росія. Потрібні реальні результати дипломатії. Щоб не було враження, що росіяни використовують і переговорний процес із дуже цинічною, жорсткою метою – відсувають нові заходи тиску на Росію, які могли б спрацювати. А тиск потрібен. Саме тиск і його наслідки – результат санкцій, результат блокування російських операцій – усе це працює на зупинку війни. Треба, щоб партнери про це не забували. Я дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!