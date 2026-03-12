Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 12.03.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 12.03.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1478-ма доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 128 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 103 авіаційних ударів, скинув 322 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9216 дронів-камікадзе та здійснив 3956 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Великомихайлівка, Коломійці, Писанці, Покровське, Гаврилівка, Підгаврилівка, Олександрівка Дніпропетровської області; Широке, Чарівне, Гуляйпільське, Долинка Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили, сім артилерійських систем, п’ять пунктів управління БпЛА, командно-спостережний пункт та три інші важливі об’єкти окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби Сили оборони відбили один ворожий штурм, противник завдав чотирьох авіаударів, із застосуванням десяти авіабомб, здійснив 110 обстрілів, з яких три – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Приліпка.

На Куп’янському напрямку агресор три рази атакував у напрямку населених пунктів Новоплатонівка й Подоли.

На Лиманському напрямку противник атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дробишевого та Чернещини.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у районі населеного пункту Закітне та у бік Рай-Олександрівки й Дронівки.

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Білицьке, Никифорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Новоплатонівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував три рази у районах Тернового, Злагоди та Добропілля.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 21 атака окупантів у районах Гуляйполя, Новоукраїнки, Залізничного, Цвіткового, Мирного.

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення з ворогом неподалік населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку поблизу острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 780 осіб. Також ворог втратив три танки, 20 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 2102 безпілотні літальні апарати, 243 одиниці автомобільної техніки та важку вогнеметну систему.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!