Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 26.01.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 26.01.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1433-тя доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 89 авіаційних ударів, скинувши 237 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3681 обстріл, зокрема 63 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 7789 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Олексієво-Дружківка Донецької області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Зелене, Різдвянка, Нове Поле, Зірниця, Юрківка, Павлівка Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та чотири інші важливі об’єкти російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили одну атаку окупантів, противник завдав одного авіаційного удару, застосувавши при цьому три керовані авіабомби та здійснив 80 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Зелене, Вовчанськ, Приліпка, Стариця та у бік Ізбицького.

На Куп’янському напрямку вчора відбулось сім ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог провів 12 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Сергіївка, Дробишеве, Колодязі, Новоселівка та Зарічне.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дві спроби окупантів просунутись вперед в районі Платонівки та у бік Ямполя.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Оріхово-Василівка та у бік Бондарного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та у бік Костянтинівки та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора поблизу населених пунктів Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив сім атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Красногірське та у бік Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів – у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Варварівки, Зеленого та Прилук.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника у районах Плавнів та Степового.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1020 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, бойову броньовану машину, 32 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 917 безпілотних літальних апаратів, 147 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!