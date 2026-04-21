Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 21.04.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 21.04.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1518-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє положення та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 239 керованих авіабомб. Крім того, задіяв 8953 дронів-камікадзе та здійснив 3232 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 101 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Гаврилівка, Маломихайлівка, Коломійці, Покровське Дніпропетровської області; Цвіткове, Воздвиженка, Рибальське, Лісне, Рівне, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Зелене, Зарічне, Малокатеринівка, Оріхів Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження живої сили і техніки противника та три артилерійські засоби.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав 5 авіаударів, скинув дев’ять керованих авіабомб, здійснив 73 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з яких реактивними системами залпового вогню. Зафіксовано три штурмові дії противника.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Вовчанські Хутори та Вільча.

На Куп’янському напрямку агресор 17 разів атакував у напрямках населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Колісниківка, Нова Кругляківка, Ківшарівка та Новоосинове.

На Лиманському напрямку противник чотири рази намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у напрямках населених пунктів Червоний Став, Дробишеве, Діброва.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дві спроби окупантів просунутися вперед у районі Ямполя та в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував позиції Сил оборони в районі Міньківки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Яблунівки, Олександро-Шультиного, Новопавлівки, Степанівки та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Удачне, Гришине, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Нове Шахове, Кучерів Яр, Василівка, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів у напрямках населених пунктів Калинівське, Олександроград та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 22 атаки окупантів у бік населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Залізничне, Гірке, Мирне, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське та в районі Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог провів три марні штурмові дії в бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують чинити ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1040 осіб. Також наші воїни знешкодили 7 бойових броньованих машин, 82 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 1905 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 192 одиниці автомобільної техніки.

Боротьба триває! Слава Україні!