Українська позиція максимально прозора й чесна: Україна буде діяти дзеркально – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Коротко про цей день. Перше – я вдячний нашим воїнам за влучність: українські Сили спеціальних операцій та інші складові нашого захисту. Є результати далекобійних санкцій. Зокрема, щодо регіону Каспійського моря – проти ракетного корабля, який може запускати «калібри». Також є влучання в Пермському регіоні щодо об’єкта нафтової галузі – це понад півтори тисячі кілометрів від нашого державного кордону. Були й інші влучання. За даними нашої розвідки, результати наших відповідей по Брянському напрямку, по Туапсе, по деяких особливих нафтових обʼєктах Росії – результати задовільні для нас. Україна пропонувала Росії припинити вогонь, і це вже далеко не перша пропозиція України. Цього разу – припинити вогонь із 6 травня. Україна готова була забезпечити повну тишу, але у відповідь на цю нашу мирну пропозицію були тільки нові російські удари, нові погрози з боку Росії. Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно на годину раз на рік, а потім далі знов убивати, убивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна й точно неадекватна логіка російського керівництва. Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання… в ці дні. Ми не рекомендуємо.

Тільки за цю добу росіяни били по периметру всієї нашої лінії державного захисту від Чернігівщини до Миколаївщини. Були ураження потягів – це звичайні цивільні потяги, жодного воєнного сенсу. Також росіяни били по енергетичних об’єктах та по звичайних житлових будинках, знову і знову. Українська позиція максимально прозора й чесна: Україна буде діяти дзеркально. Якщо б була тиша, то не було б українських далекобійних санкцій.

Друге важливе за сьогодні: ми продовжуємо перемовини з представниками Президента Сполучених Штатів Америки – із Віткоффом і Кушнером. Умєров буде говорити з ними сьогодні. Завдань три. Гуманітарні речі – дуже сподіваємося, що вдасться забезпечити обміни, це важливо. Наступне – активізація дипломатичного процесу з Росією. Хоча там, у Росії, тільки про удари й думають, ми думаємо про наближення миру. Треба закінчувати війну у Європі – найбільшу повномасштабну війну після Другої світової. Завтра світ буде відзначати річницю завершення війни у Європі в травні 1945-го. Найкраще, що могло би вшанувати пам’ять усіх, хто тоді боровся проти фашизму й переміг, найкраще було б – це, звісно, мир у Європі. Як і 81 рік тому, так і тепер Америка може миру допомогти своєю справедливою та сильною позицією проти агресора. І важливо, що американський народ саме так ставиться до Росії зараз – як до агресора. Ще один компонент наших перемовин із представниками Президента Сполучених Штатів – це безпекові домовленості, які можуть посилити наш захист життя. Ми обговорили з нашою дипломатичною командою завдання в роботі з партнерами на травень, це вагомі речі. ППО – пріоритет. Стійкість України – пріоритет. Підтримка для наших людей – пріоритет.

Слава Україні!