Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 12.05.2026

12.05.2026 8:25
Оперативна інформація станом на 08:00 12.05.2026 щодо російського вторгнення
Слава Україні!
Розпочалася 1539-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнення.
Вчора противник застосував 8246 дронів-камікадзе та здійснив 2416 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 82 – із реактивних систем залпового вогню.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив 65 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано чотири штурмові дії ворога.
На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Красне Перше.
На Куп’янському напрямку минулої доби ворог двічі атакував у районах Радьківки та Ківшарівки.
На Лиманському напрямку противник 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах населених пунктів Лиман, Дробишеве, Зарічне, Озерне, Ставки.
На Слов’янському напрямку ворог дев’ять разів проводив штурмові дії, у районах Різниківки, Кривої Луки та Закітного.
На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак, поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Новопавлівка, Торецьке, Кучерів Яр.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Білицьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке та в напрямку Новопавлівки.
На Олександрівському напрямку противник двічі атакував, у бік Калинівського та Вербового.
На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 20 атак у бік населених пунктів Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Нове Запоріжжя, Воздвижівка, Чарівне, Гірке та в районі Гуляйполя.
На Оріхівському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших захисників в районі Степногірського.
На Придніпровському напрямку противник атакувальних дій не проводив.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.
Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1020 осіб. Також знешкоджено два танки, дві бойові броньовані машини, 72 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, два наземних роботизованих комплекси, 1252 безпілотні літальні апарати, 145 одиниць автомобільної та одиниця спеціальної техніки ворога.
Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!
