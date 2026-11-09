Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 09.11.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 09.11.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1720-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту та завдають окупантам відчутних втрат.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 2980 осіб. Також знешкоджено чотири танки, 15 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, шість реактивних систем залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 10 наземних робототехнічних комплексів, 1843 безпілотні літальні апарати, 638 одиниць автомобільної, одиницю спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему ворога.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень.

Учора авіація противника завдала 84 авіаційних ударів, зокрема скинула 250 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8690 дронів-камікадзе та здійснили 2331 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Уланове, Мала Корчаківка, Товстодубове, Кореньок, Хотінь, Яструбине, Храпівщина, Ромашкове, Фотовиж, Тополя та Лужки Сумської області. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Гірки, Вакалівщина та Яструбщина.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, вісім артилерійських систем та чотири пункти управління противника.

На Північно-Слобожанському напрямку загарбники тричі атакували в районах Уланового, Малої Слобідки та Дорошівки.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили сім атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Радьківки, Вовчанських Хуторів, Захарівки та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили чотири атаки в районах Шийківки та Лимана.

На Слов’янському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Попасного.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано дев’ять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки та Миколайпілля.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 15 атак. Ворог атакував у районах Сергіївки та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Вільного, Добропілля та Новофедорівки.

На Олександрівському напрямку загарбники штурмових дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку відбито п’ять атак загарбників у районах Успішного та Тернуватого.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби окупанти активних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Непохитно стоїмо на захисті нашої держави, боронячи кожен метр української землі та спокій власних родин.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!