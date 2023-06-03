Санкції проти Ірану/Зеленський у Молдові/ Міша Коллінз в Україні. ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ПОДІЙ ЗА ТИЖДЕНЬ

03.06.2023 17:26 27

Україна запровадила санкції проти Ірану на 50 років. Країни світу надали нам фінансову та збройну допомогу. А відома зірка серіалу “Надприроднє” Михайло Коллінз підтримав нашу державу і став амбасадором United24. Про найголовніші міжнародні події за тиждень — у нашому дайджесті

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