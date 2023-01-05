ЦИВІЛЬНІ. ВТІКАЧІ ВІД ВІЙНИ. ЗАЛИШИТИСЬ ЛЮДИНОЮ. Іноді історії людей, яких евакуювали зі Сходу, просто шокують. Олександр – волонтер, психолог центру соціалізації людей з інвалідністю “Океан добра”. Каже, саме тут став розуміти зміст поняття милосердя. Через щоденне спілкування з людьми. ЦИВІЛЬНІ. ВТІКАЧІ ВІД ВІЙНИ. 1 переглядів Вам також може сподобатися ЦИВІЛЬНІ.ВТІКАЧІ ВІД ВІЙНИ. ТРИУМФ ВОЛІ Візок людини з інвалідністю - це вирок, або засіб для нового віражу ... ЦИВІЛЬНІ. ВТІКАЧІ ВІД ВІЙНИ. 2 переглядів ЦИВІЛЬНІ. ВТІКАЧІ ВІД ВІЙНИ. НЕОЧІКУВАНЕ СПАСІННЯ. Володимир Мельников у дніпровському центрі адаптації людей з ... ЦИВІЛЬНІ. ВТІКАЧІ ВІД ВІЙНИ. 5 переглядів