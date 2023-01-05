ЦИВІЛЬНІ. ВТІКАЧІ ВІД ВІЙНИ. ЗАЛИШИТИСЬ ЛЮДИНОЮ.

Іноді історії людей, яких евакуювали зі Сходу, просто шокують.

Олександр – волонтер, психолог центру соціалізації людей з інвалідністю “Океан добра”.

Каже, саме тут став розуміти зміст поняття милосердя.

Через щоденне спілкування з людьми.