ДОКЛАДНО ПРО: СИТУАЦІЮ У СИНЕЛЬНИКОВОМУ. ДМИТРО ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Про опалювальний сезон та режим енергозбереження поговоримо з міським головою Синельникового Дмитром Зражевським

ДОКЛАДНО ПРО
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