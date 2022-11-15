Васильевский остров – эфир 15.11.2022 г.

Анатолий Вершина о ситуации в Павлограде, экономике и готовности к зиме // Васильевский остров

О том, как живет, как работает и как борется Павлоград. В программе “Васильевский остров” мэр города Анатолий Вершина

Васильївский острів
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