Васильевский остров – эфир 15.11.2022 г. Анатолий Вершина о ситуации в Павлограде, экономике и готовности к зиме // Васильевский остров О том, как живет, как работает и как борется Павлоград. В программе “Васильевский остров” мэр города Анатолий Вершина Васильївский острів 1 переглядів Вам також може сподобатися Васильевский остров – эфир 03.11.2022 г. Днепропетровщина будет со светом? ДТЕК о состоянии энергосистемы и ... Васильївский острів 5 переглядів Васильевский остров – эфир 01.11.2022 г. Николай Лукашук о ракетных ударах, отопительном сезоне и результатах ... Васильївский острів 2 переглядів Васильевский остров – эфир 26.10.2022 г. ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО о гуманитарной миссии, газовом и энергетическом рынке ... Васильївский острів 19 переглядів Васильевский остров – эфир 25.10.2022 г. Михаил Лысенко о европейской командировке, готовности к зиме и ... Васильївский острів 17 переглядів Васильевский остров – эфир 20.10.2022 г. Евгений Евтушенко о трех месяцах обстрелов Никополя и прифронтовой ... Васильївский острів 10 переглядів Васильевский остров – эфир 18.10.2022 г. Владимир Зражевский о жизни прифронтовых громад и послевоенном ... Васильївский острів 7 переглядів Васильевский остров – эфир 11.10.2022 г. Сергей Коренной о ликвидации последствий ударов по Днепропетровщине и ... Васильївский острів 7 переглядів Васильевский остров – эфир 06.10.2022 г. Владимир Орлов о ситуации в области, готовности к зиме и посевной // ... Васильївский острів 8 переглядів Васильевский остров – эфир 04.10.2022 г. БОРИС ФИЛАТОВ о ракетных атаках, компенсациях и ситуации в Днепре // ... Васильївский острів 23 переглядів Васильевский остров – эфир 27.09.2022 г. Валерий Головин о ценах на аренду, покупку жилья в Днепре и рынке ... Васильївский острів 9 переглядів Васильевский остров – эфир 15.09.2022 г. Дмитрий Кисилевский о работе во время войны / Васильевский остров О ... Васильївский острів 9 переглядів Васильевский остров – эфир 13.09.2022 г. ГЕННАДИЙ КОРБАН о возвращении гражданства, "подрыве" Троицкого рынка и ... Васильївский острів 31 переглядів 123…11»Сторінка 1 з 11