ДОКЛАДНО ПРО: ЗАХИСТ ВІД РАДІОАКТИВНОГО УРАЖЕННЯ. КАТЕРИНА МАЛЯР

Як захиститись себе на випадок загрози радіоактивного ураження? Про це поговоримо сьогодні з завідувачкою відділення ендокринології обласної лікарні імені Мечникова Катериною Маляр.

 

ДОКЛАДНО ПРО
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