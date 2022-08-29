ДОКЛАДНО ПРО: ЗАХИСТ ВІД РАДІОАКТИВНОГО УРАЖЕННЯ. КАТЕРИНА МАЛЯР Як захиститись себе на випадок загрози радіоактивного ураження? Про це поговоримо сьогодні з завідувачкою відділення ендокринології обласної лікарні імені Мечникова Катериною Маляр. ДОКЛАДНО ПРО 7 переглядів Вам також може сподобатися ДОКЛАДНО ПРО: КУЛІНАРНИЙ ФРОНТ, БОРЩОВИЙ БАТЛ ТА ЗБІР НА ПОТРЕБИ ЗСУ. ОЛЕНА БУЛАХ Про кулінарний фронт Дніпра поговоримо з очільницею асоціації ... ДОКЛАДНО ПРО 11 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: СИТУАЦІЮ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ. ВАЛЕРІЙ ГОЛОВІН Про ситуацію на ринку нерухомості поговоримо з президентом ... ДОКЛАДНО ПРО 8 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: 6 МІСЯЦІВ ВІЙНИ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ. ВОЛОДИМИР ОРЛОВ Про шість місяців з дня повномасштабного вторгнення росії в Україну, ... ДОКЛАДНО ПРО 33 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: ЖИТТЯ НОВОКОДАЦЬКОГО РАЙОНІ ДНІПРА. ОЛЕГ ДЕНИСЕНКО Новокодацький район Дніпра постраждав від обстрілів окупантів у перший ... ДОКЛАДНО ПРО 18 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: ПРОБЛЕМИ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ. АЛЛА КОТУХ Про правові та соціальні проблеми захисників та захисниць України, а ... ДОКЛАДНО ПРО 6 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: НАВЧАЛЬНИЙ РІК У ДНІПРІ. ОЛЕНА ЯКОВЕНКО Про організацію освітнього процесу Дніпрі з 1 вересня поговоримо з ... ДОКЛАДНО ПРО 17 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН У ДНІПРІ. АНАСТАСІЯ СУХІНА Про підготовку Дніпра до опалювального сезону поговоримо з Анастасією ... ДОКЛАДНО ПРО 23 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРЕМОГИ ДНІПРОВСЬКИХ СПОРТСМЕНІВ. ЮРІЙ ЄРЕМЄЄВ Про перемоги та тренування під час війни дніпровських спортсменів ... ДОКЛАДНО ПРО 5 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: СИТУАЦІЮ В КРИВОРІЗЬКОМУ РЕГІОНІ. ЄВГЕН СИТНИЧЕНКО Про обстріли та лікідацію їх наслідків у Криворізькому районі ... ДОКЛАДНО ПРО 7 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: ВСТУПНУ КАМПАНІЮ 2022. СЕРГІЙ КОБЕРНЮК Про терміні, додаткові бали та про вступ абітурієнтів з особливо ... ДОКЛАДНО ПРО 6 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: ЖИТТЯ КАМ’ЯНСЬКОГО У ВОЄННИЙ ЧАС. АНДРІЙ БІЛОУСОВ Підготовка до нового навчального року та опалювального сезону. Про ... ДОКЛАДНО ПРО 15 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ. МАРИНА ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА Про основну сесію національного мутипредметного тестування поговоримо ... ДОКЛАДНО ПРО 17 переглядів 1234»Сторінка 1 з 4