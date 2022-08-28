«Про Нікополь» 28.08.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад

Чергові ворожі атаки по Нікопольському району, наслідки терору росіян, ситуація на території Запорізької АЕС та місія МАГАТЕ – спецпроєкт “Про Нікополь”

Про Нікополь
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