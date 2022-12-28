Ексклюзив! Юрій Голик та великі підсумки “Великого будівництва” // ВІДКРИТИЙ ДОСТУП.

Великі підсумки “Великого будівництва” і нових можливостей України і Дніпропетровщини. Про наших людей і наші масштаби, про наші дороги, про наші нові транспортні можливості, наш аеропорт, наш космос, про утеплення наших будинків, про наш оновлений палац спорту “Метеор”, а ще про особисте, про корисну творчість та про критику ексклюзивно з Юрієм Голиком

00:00 Початок
02:45 Наскільки складніше ламати стереотипи національного масштабу
03:14 Скільки людей працює на об’єктах “Великого будівництва”, яку зарплату отримують
06:00 Про Великий план Байдена і Україну
07:49 Про маніпуляції навколо “Великого будівництва”
09:06 В чому Україна випереджає США
10:00 Скількома маршрутами можна доїхати з Дніпра до Ужгорода по ідеальних дорогах
11:05 Про будівництво і ремонт доріг у 2021 році
12:10 Чи змінилися українські стандарти будівництва на сучасні європейські
13:18 Що змінить Закон “Про ціноутворення”
14:00 Чи з’являться нові мости у Дніпрі. Національна програма відновлення мостів
15:24 Про Сіті Експрес у Дніпрі. За які гроші буде реалізовано проект
17:42 Про аеропорт Дніпра
18:41 Про індустріальні парки
20:00 Які закони потрібні Україні
22:55 Про майбутнє українського космосу
23:26 Про термомодернізацію(утеплення) багатоповерхівок у Дніпрі
24:37 Про масштаби реконструкції та будівництва шкіл, дитсадків, лікарень, стадіонів на Дніпропетровщині. Про об’єкти, що вражають.
27:25 Чи впливають оновлені школи на успішність учнів та ефективність роботи педагогів
28:18 Чим захоплюється син Юрія Голика
28:56 Ким мріяв стати у дитинстві Юрій Голик
29:27 Про реконструкцію палацу спорту “Метеор” у Дніпрі та Євробаскет в Україні
30:52 Чим вразить Україна у 2022 році
31:43 Про критику “Великого будівництва”
32:58 Найсильніші області України
33:22 Про “Нескінченність не для слабаків”, скільки додрукували, про україно-та англомовні версії
34:00 Трилер про боротьбу добра і зла у державних органах влади
34:38 Про “Нескінченність не для слабаків -2”(національні масштаби)
36:00 Про історію “Великого будівництва” , для чого потрібна фото та відео фіксація
36:57 Про книгу “Обличчя людей” . Про податки, менеджмент і людей.

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