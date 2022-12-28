Ексклюзив! Юрій Голик та великі підсумки “Великого будівництва” // ВІДКРИТИЙ ДОСТУП.

Великі підсумки “Великого будівництва” і нових можливостей України і Дніпропетровщини. Про наших людей і наші масштаби, про наші дороги, про наші нові транспортні можливості, наш аеропорт, наш космос, про утеплення наших будинків, про наш оновлений палац спорту “Метеор”, а ще про особисте, про корисну творчість та про критику ексклюзивно з Юрієм Голиком

00:00 Початок

02:45 Наскільки складніше ламати стереотипи національного масштабу

03:14 Скільки людей працює на об’єктах “Великого будівництва”, яку зарплату отримують

06:00 Про Великий план Байдена і Україну

07:49 Про маніпуляції навколо “Великого будівництва”

09:06 В чому Україна випереджає США

10:00 Скількома маршрутами можна доїхати з Дніпра до Ужгорода по ідеальних дорогах

11:05 Про будівництво і ремонт доріг у 2021 році

12:10 Чи змінилися українські стандарти будівництва на сучасні європейські

13:18 Що змінить Закон “Про ціноутворення”

14:00 Чи з’являться нові мости у Дніпрі. Національна програма відновлення мостів

15:24 Про Сіті Експрес у Дніпрі. За які гроші буде реалізовано проект

17:42 Про аеропорт Дніпра

18:41 Про індустріальні парки

20:00 Які закони потрібні Україні

22:55 Про майбутнє українського космосу

23:26 Про термомодернізацію(утеплення) багатоповерхівок у Дніпрі

24:37 Про масштаби реконструкції та будівництва шкіл, дитсадків, лікарень, стадіонів на Дніпропетровщині. Про об’єкти, що вражають.

27:25 Чи впливають оновлені школи на успішність учнів та ефективність роботи педагогів

28:18 Чим захоплюється син Юрія Голика

28:56 Ким мріяв стати у дитинстві Юрій Голик

29:27 Про реконструкцію палацу спорту “Метеор” у Дніпрі та Євробаскет в Україні

30:52 Чим вразить Україна у 2022 році

31:43 Про критику “Великого будівництва”

32:58 Найсильніші області України

33:22 Про “Нескінченність не для слабаків”, скільки додрукували, про україно-та англомовні версії

34:00 Трилер про боротьбу добра і зла у державних органах влади

34:38 Про “Нескінченність не для слабаків -2”(національні масштаби)

36:00 Про історію “Великого будівництва” , для чого потрібна фото та відео фіксація

36:57 Про книгу “Обличчя людей” . Про податки, менеджмент і людей.