«Про Нікополь» 19.10.2026

Четверо поранених на Нікопольщині та П’яний водій протаранив антидроновий захист!

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Про Нікополь

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