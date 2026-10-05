«Про Нікополь» 05.10.2026

Трагедія на Нікопольщині: загинув працівник ДСНС, а про зруйноване місто дізналися у Британії!

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Про Нікополь

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