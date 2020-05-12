Апарат штучної вентиляції легенів отримала лікарня №6

Новий апарат штучної вентиляції легенів за підтримки народного депутата 24-го округу Дмитра Кисилевського отримала міська клінічна лікарня №6. Нагадаємо, цей заклад є основним для надання медичної допомоги жителям Індустріального району Дніпра. Там поки що немає пацієнтів з COVID-19, але медики мають бути готовими до усіх можливих сценаріїв.

Новий апарат штучної вентиляції легенів, який доправили до міської лікарні номер шість, американського виробництва. Його вартість – майже мільйон гривень. Одразу після розвантаження апарат збирають, перевіряють роботу, надають консультації.

Апарат ШВЛ такого класу може використовуватися не тільки при лікуванні коронавірусних хворих, але і для інтенсивної терапії інших пацієнтів. Це обладнання може врятувати життя при складних формах дихальної недостатності.

Апарати ШВЛ примусово подають повітряну суміш в легені через маску або спеціальну трубку. Завдяки цьому внутрішні органи отримують достатньо кисню і продовжують стабільно працювати. Така медична допомога дає легеням час на відновлення.

Щоб шоста лікарня отримала медтехніку високого класу, народний депутат 24 округу Дмитро Киселевський звернувся по допомогу до компанії ІНТЕРПАЙП та благодійного фонду “Відродження регіону”. Там його ініціативу підтримали.

Благодійний Фонд “Відродження регіону” спільно з компаніями ІНТЕРПАЙП і OLX минулого тижня поставили сім апаратів штучної вентиляції легенів американського виробництва до медичних закладів Дніпра, Нікополя і Новомосковська.