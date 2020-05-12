Трамваї та тролейбуси вийшли на докарантинні маршрути

Щодо автобусів, то більша частина з них також їздить по звичних напрямках. Але не в повному обсягу. Про повний перелік виведеного транспорту можна дізнатися на сайті міськради. Й в усіх випадках до салонів пускають лише по спецквитках. Поки що про повне відновлення руху громадського транспорту у Дніпрі не йдеться.

На сьогодні вважається, що транспорту у місті достатньо.

Паралельно продовжують видавати спецквитки. У профільному департаменті наголошують: їхній центральний пункт перевантажений. Тож рекомендують звертатися у точки на мікрорайонах. Їхні адреси зараз на ваших екранах.

САМАРСЬКА РАЙРАДА

(ВУЛ. 20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 51)

НОВОКОДАЦЬКА РАЙРАДА

(ПР. С. НІГОЯНА, 77)

АТП 11205

(ВУЛ. КАЛИНОВА, 87)

ТРОЛЕЙБУСНЕ ДЕПО № 2

(ПР. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 31А)

Щодо проїзних квитків, які дніпряни придбали та не змогли ними скористуватися через карантин, — їх можливо пролонгувати.

Хоча плата за проїзд у Дніпрі відновлена, усі пільги, встановлені державою, діють. Так не треба купувати квиток пенсіонерам, звісно якщо вони мають спецперепустку. Усі додаткові питання фахівцям департаменту транспорту можна поставити в офіційному Телеграм-каналі та на сторінці Фейсбук, а також за телефонами, які зараз на ваших екранах.

ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ

068 478 5058

744 87 63

ПРОЛОНГАЦІЯ ПРОЇЗНИХ КВИТКІВ 056 373 9222