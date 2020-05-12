Вони можуть все. Надати першу допомогу, асистувати в операційній, ночами доглядати хворих. Не дарма, їх називають професійними янголами. Сьогодні міжнародний день медсестри. Медсестри дніпровських лікарень вирішили розповісти про свою роботу у незвичний спосіб. Що вони вигадали — дивіться далі.

Звичайно, вони не артистки й не відеооператори. Але зраділи можливості розповісти про свою роботу та зафільмували її. Щоб побачили — все робиться правильно.

Наставниця Аліни — Людмила Книш, старша медсестра операційного блоку дев’ятої лікарні. Старше та молодше покоління спрацювалися. І чудово ладнають одна з одною. А це Лариса Вінченко — легенда сестринської справи.

Ще одна героїня — Юлія Моісєєва. У професії вона вже 20 років. Зараз ще й обіймає посаду експерта з сестринської справи обласного департаменту охорони здоров.я. Розповісти про важливу роботу дніпровських медсестер та об’єднати їхні історії в одному сюжеті — було саме її ідеєю.

Медичні сестри, всі як одна, запевняють — пишаються своєю професією.

Це — кадри з музичного привітання від дев’ятої лікарні. Перетворившись на кліпмейкерів, медсестринська творча команда написала текст на відому музику, відібрали відео — й показали свою роботу глядачам!

Без сумніву, наші медсестри найкращі! До привітань приєднується 11 канал.