24 нові випадки коронавірусу підтвердили за останню добу на Дніпропетровщині

Більш ніж половина із них – у Дніпрі. В Україні ж в цілому COVID-19 дещо пішов на спад, але щоденна кількість захворілих й досі тримається вище тисячі.

Лідерами серед областей, як і раніше залишаються Львівщина, Івано-Франківщина та Харківщина. Наш традиційних огляд – далі.

У Дніпропетровській області виявили двадцять чотири нові випадки коронавірусної хвороби. По два – у Новомосковську та Павлоградському районах, по одному – у Кривому Розі, Нікополі, Тернівці, Криничанському і Новомосковському районах. Але найбільша кількість у Дніпрі – п”ятнадцять.

В Україні ж загалом лідерством за кількістю хворих не поступається Львівщина. Ситуація залишається складною. Через такий стан навіть припинило роботу Генконсульство Польщі.

Майже в притул до Львівщини йдуть Івано-Франківська та Харківська області. До червоної зони може потрапити й Чернівецька. Там вже два дні поспіль більше сотні випадків COVID-19. В цілому по країні збільшилась кількість пацієнтів, що потребують госпіталізації. В деяких регіонах розгортають лікарні другої хвилі. Тим часом у Міністерстві охорони здоров”я анонсували закупку понад мільйона тест-систем за програмою Світового банку.

Вчені ж з уього світу продовжують досліджувати новий вірус. Днями агенція Ассошіейтед прес розмістила висновки експертів “Американської асоціації легень”. На їхню думку, коронавірус можна підхопити під час пасивного куріння. Адже інфіковані курці можуть видихати разом з димом крапельки, які містять небезпечний патоген. Тож наполегливо радять дотримуватись соціальної дистанції.