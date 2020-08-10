Смертельна аварія на Полтавському шосе

Дворічний хлопчик загинув на місці, його батьки у критичному стані у реанімації лікарні ім. Мечникова.

Медики рятують і ще одну постраждалу – пасажирку іншого автомобіля. Попередньо, водій Daewoo Lanos – батько загиблого малюка – на шаленій швидкості вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з легковиком “Skoda”.

Які прогнози лікарів? Усі подробиці моторошної ДТП – просто зараз.

Ці кадри зафільмували випадкові свідки одразу після фатального зіткнення двох автомобілів. Удар був такої сили, що Daewoo Lanos відкинуло у відбійник, він перекинувся на дах і перетворився на купу металобрухту. Всі, хто був в автомобілі, буквально повилітали із салону.

Дворічний хлопчик відлетів на узбіччя. Дитина загинула на місці. Його батьків – молоде подружжя – з місця пригоди шпиталізували в обласну лікарню імені Мечникова. А разом із нимим – одну з пасажирок Skoda, в яку і влетів Daewoo. Ще двоє людей – дивом – серйозно не постраждали.

Всі троє постраждалих нині знаходиться у відділенні реанімації. Двадцяти-дев’ятирічний водій Dewoo – батько загиблого малюка – отримав складні травми – у тому числі черепно-мозкову та перелами хребців. Стан чоловіка оцінюють як вкрай важкий. Нині він у комі. Його двадцяти-семирічна дружина – на межі життя і смерті.

Третя шпиталізована – пасажирка автомобіля Skoda – отримала закриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку. Вона при свідомості, та дезорієнтована і має часткову втрату пам’яті. Медики роблять все, аби якнайшвидше повернути жінку до повноцінного життя. За справу вже взялася поліція.

За попередньою інформацію, саме водій Daewoo Lanos виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з автомобілем Skoda. Навмисно порушив правила чи просто не впорався із керуванням – це має встановити слідство вже найближчим часом.