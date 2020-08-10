Майже 400 пацієнтів з пневмонією і понад 50 хворих на коронавірус

Саме стільки людей за час пандемії вилікували медики 16-ї лікарні. За короткий термін персонал змінив профіль своєї роботи й почав активно рятувати життя хворим на COVID. З якими складнощами стикаються лікарі та в яких умовах доводиться працювати — Марко Ручка бачив.



“Обережно біологічна небезпека”. Саме в цій зоні більшу частину свого робочого дня проводять медики 16-ї лікарні. На початку пандемії заклад визначили опорним для лікування хворих на COVID-19. Працівники кажуть — довелось дуже швидко змінювати профіль та пристосовуватися до нових умов.

Медики кажуть: єдине до чого доводилось звикати довго — так це до ізоляційних костюмів та дезінфікуючих засобів. Обробляти себе доводиться регулярно.

Ігор Володимирович працює у 16-й лікарні з хворими на Ковід. Каже — працювати й рятувати життя людей потрібно вміти в будь-яких умовах.

Головним завданням лікарні було не допустити розповсюдження хвороби серед медиків. Тож карантинні зони огородили ширмами, скрізь міряють температуру, в коридорах працюють кварцові лампи, а на виході із небезпечних відділень встановили дезінфікуючі кабіни.

Одним із ключових відділень в 16-й лікарні є реанімації. Саме сюди доправляють пацієнтів у вкрай важкому стані. Завідувач каже — на початку карантину навіть не уявляв, як працюватимуть зі старим обладнанням. Але на щастя, за спонсорські та бюджетні кошти встигли обладнати реанімацію сучасною апаратурою.

“Дякуючи новому обладнанню ми не маємо шансу себе винити та корити за те, що ми щось не зробили для людей, бо на цей момент з такою апаратурою ми можемо надавати сучасну допомогу, як у всьому світі ”

А ось і виписаний пацієнт 16-ї лікарні. Завдяки професійності медиків та сучасним апаратам ШВЛ Сабіта змогли поставити на ноги.

Всього в 16-й лікарні від початку пандемії вилікували зо три сотні пацієнтів від пневмонії та понад 50 людей від коронавірусу. В медзакладі кажуть — як би складно не було, а рятувати людей потрібно вміти в будь-яких умовах.

Наразі, в лікарні перебувають 50 людей із пневмонією, дев’ять з них хворі на COVID.