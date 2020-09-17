7 епізодів по 15 хвилин. Вже на початку жовтня у Дніпрі вийде документальний серіал про Олександра Поля. У кінострічці глядачі знайдуть відповіді на більшість питань, щодо прагнень та діяльності нашого видатного земляка. Що особливого підготувала творча команда — далі у сюжеті.

Ще якихось 15 років тому про нього майже нічого не знали. Зараз же Олександр Поль — одна з найвидатніших постатей в історії Дніпра. Про нього дискутують, його життя вивчають, а діяльність викликає питання. Відповіді на більшість з них – у документальному серіалі “Загадки Олександра Поля”.

Ідея створення серіалу виникла ще півтора року тому. Та зібрати міцну команду вдалося тільки зараз. В ній історик Ігор Кочергін. Чоловік почав досліджувати життя Поля одним із перших, ще на початку двотисячних. У проєкті відповідає за достеменність фактів.

Кожна серія документалки буде театралізована. Історичні події розігруватимуть справжні професіонали — актори театру Драми та комедії.

“Ми шукаємо Поля. Розшукується Поль. Зараз ми ведемо кастинг серед своїх акторів. Задачі стоять цікаві. Для акторів це теж досвід цікавий.”

Родзинкою проєкту стане ведуча, що нетипово для серіалу. З новою історією вона з’являтиметься у кожному епізоді.

Зйомки розпочнуться вже найближчим часом. Прем’єра серіалу запланована на початок жовтня.