На Дніпропетровщині + 176 інфікованих

І знову майже антирекорд. За минулу добу в Україні виявили близько 3,5 тисяч хворих на COVID. На Дніпропетровщині нових інфікованих 176 – найбільше за останні 7 днів. Де ситуація найнебезпечніша та наскільки завантажені лікарні в нашому регіоні — дивіться далі в сюжеті.

Діагноз COVID минулої доби підтвердився ще у 3497 українців. Натомість одужали вдвічі менше – 1768, 63 – померли. Госпіталізували ж найбільшу з початку пандемії кількість хворих — понад 700. Нагадаємо, зараз до лікарень забирають пацієнтів тільки у важкому, або середньої тяжкості стані.

Маємо тривожну статистику й на Дніпропетровщині: + 176 нових випадків. Третина хворих — з Кривого Рогу, ще 62 – із Дніпра. У лікарні Мечникова вже завантажене все реанімаційне відділення. Усього 55 хворих, 15 – у вкрай тяжкому стані.

Лікарі Мечникова попереджають: місця можуть закінчитися буквально за лічені дні, тож планують виділити для хворих на COVID ще один корпус.

Сьогодні Україна потрапила до топ-14 країн світу за кількістю нових хворих на коронавірус. Загальне число недужих із початку епідемії у нас майже сягнуло 185 тисяч. З них одужали близько 99 тисяч, понад 3700 – померли.