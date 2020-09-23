Скандал зі шкільним харчуванням

Фото порцій, які оприлюднюють батьки учнів дніпровських шкіл, разюче відрізняються від світлин, що виставляють у своїх пабліках чиновники мерії. Кому скаржитися на неїстівну їжу у дитячих закладах й чи реально подолати сумні традиції радянських їдалень — тему продовжить Марина Дуднік.

Це фото зі сніданком, яким годували її онуку четвертокласницю у 73-ій школі, опублікувала Олена Боженко. Каже, невдоволення накопичувалося давно. Побачивши ж цю світлину, жінка вирішила поділитися у Фейсбук

“Ця страшна перловка без масла, незрозумілий шматочок — ніхто не може второпати, що це. Шматочок помідора. Й все це абсолютно холодне, просто виделку не встромити.”

Світлина стала новиною дня на багатьох сторінках. Ось лише мала доля коментарів

“Моя б таке не їла.”

“У мене таке навіть кицька б не їла.”

“Та ну, що ж тоді кухарі будуть до дому тягти, якщо дітям гарно готувати?”

“Що то за екзотика зморщена поряд з томатом?”

Нехай для молодших учнів харчування безкоштовне, воно все ж таки має бути пристойним — переконана Олена. Діалог зі школою не задався.

“До школи взагалі не пускають. Батьки ходили, скаржилися до директора – він сказав, що в школі — їжа чудова.”

Фото онука Олени зробила 16-го вересня. За іронією долі, саме цією датою департамент гуманітарної політики почав публікувати світлини про те, як гарно годують дітей у школах Дніпра. Ось як мала б виглядати ця страва. Як бачимо, відмінності є.

Харчування у школах Дніпра відбувається за принципом аутсорсингу. Його здійснює приватна компанія “КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ”, яка виграла тендер та уклала договір з департаментом гуманітарної політики.

“КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ” забезпечує продуктами харчування, облаштовує харчоблоки та наймає кухарів та інше.”

Меню для молодшої школи узгоджувала ціла комісія — дієтологи, лікарі й наче навіть представники громадськості.

Тетяна Пехтерева, представниця “Продрезерву”:

“Для 1-4 класів в усіх школах є однаковим. Воно не може змінюватися, це тендерне меню, ми його повинні дотримуватися.”

Й у кожному навчальному закладі має бути бракеражна комісія, яка затверджує якість страв у школі щодня.

“До якої входить адміністрація закладу, заввиробництва їдальні, медична сестра обов’язково, й батьки за згодою, якщо є в них таке бажання.”

Тетяна Пехтерева, представниця “Продрезерву”:

“Хочу наголосити, що вся їжа, яку ми даємо учням, проходить бракераж, комісія ставить свій підпис у журналі готової продукції. Й після цього ми можемо видати учням цю їжу.”

Але ж не все так гарно з харчуванням у школах. Про це свідчать дописи на фейсбук-сторінці “Освіта Дніпра”, яка об’єднує батьків та педагогів.

“Моя дитина подивилася ці гарні фото, та каже — круто, а ми їмо помиї.”

“Макарони булочка та хліб. А котлета майже непомітна

“Наскільки мій любитель поїсти, у школі майже не харчується — несмачно. Даю з собою бутерброд.”

“Мої кажуть, що їм не дають такі великі відбивні.”

“Школа 105, несмачно, неохайно.”

“74 школа — салату нема. Сама гречка й картопля!!”

Олена Зєєва — адмін фейсбук-спільноти каже, батьки постійно через групу намагаються достукатися до Продрезерву. Й чим гучніший скандал, тим більше шансів впорядкувати харчування у школі.

“На сторінках департаменту, Продрезерву викладають гарні фото, як має виглядати страва. Так ось, у 30% навчальних закладів страви не мають такого вигляду.”

Батькам бракує зворотного зв’язку з керівництвом шкіл та компанією постачальником харчування для дітей.

Ми написали до мерії запит. Питали, чи задоволені там організацією харчування у школах, чи не мають претензій, і як працюють зі скаргами батьків. В інтерв’ю нам відмовили. Надіслали лист, який взагалі то є відпискою. Але цінне зернятко є й тут. Бо маємо відповідь — хто ж відповідальний за харчування у школах.

“Постійний контроль за якістю надання послуг здійснює керівник закладу освіти.”

Школи у зв’язку з карантином для телебачення недоступні. Харчоблоки, звісно, теж. Й хоча були директори, які навіть запрошували нас до своїх їдалень, знімати їх мерія не дозволила.

Єдине, що залишалося — купити порцію й роздивитися її. Через секретного агента вдалося отримати ось такий ланч-бокс зі сніданком для старшокласників вартістю 30 гривень. Оцінити його харчову цінність ми попросили дієтолога Марію Колповську. Вона одразу схвалила, що в порції є овочі, але квашена капуста — не для цієї пори року. Й 50 грамів — це замало, потрібно хоча б 150.

Котлета важить 50 грамів — білків малувато, вважає дієтолог. У два рази більше — було б в самий раз. Тепер зважуємо гречку 135, це цілком достатньо, претензій немає

Дієтолог зазначає, що з кількістю калорій у шкільному харчуванні все гаразд. Але дуже не схвалює типові варіанти страв, наприклад макарони з сосискою.

Й на останок покажемо нашим глядачам світлини страв, якими б мали годувати школярів Дніпра сьогодні. Розпитайте дітей — чи дійсно все було саме так.