Скандал зі шкільним харчуванням
Фото порцій, які оприлюднюють батьки учнів дніпровських шкіл, разюче відрізняються від світлин, що виставляють у своїх пабліках чиновники мерії. Кому скаржитися на неїстівну їжу у дитячих закладах й чи реально подолати сумні традиції радянських їдалень — тему продовжить Марина Дуднік.
Це фото зі сніданком, яким годували її онуку четвертокласницю у 73-ій школі, опублікувала Олена Боженко. Каже, невдоволення накопичувалося давно. Побачивши ж цю світлину, жінка вирішила поділитися у Фейсбук
“Ця страшна перловка без масла, незрозумілий шматочок — ніхто не може второпати, що це. Шматочок помідора. Й все це абсолютно холодне, просто виделку не встромити.”
Світлина стала новиною дня на багатьох сторінках. Ось лише мала доля коментарів
“Моя б таке не їла.”
“У мене таке навіть кицька б не їла.”
“Та ну, що ж тоді кухарі будуть до дому тягти, якщо дітям гарно готувати?”
“Що то за екзотика зморщена поряд з томатом?”
Нехай для молодших учнів харчування безкоштовне, воно все ж таки має бути пристойним — переконана Олена. Діалог зі школою не задався.
“До школи взагалі не пускають. Батьки ходили, скаржилися до директора – він сказав, що в школі — їжа чудова.”
Фото онука Олени зробила 16-го вересня. За іронією долі, саме цією датою департамент гуманітарної політики почав публікувати світлини про те, як гарно годують дітей у школах Дніпра. Ось як мала б виглядати ця страва. Як бачимо, відмінності є.
Харчування у школах Дніпра відбувається за принципом аутсорсингу. Його здійснює приватна компанія “КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ”, яка виграла тендер та уклала договір з департаментом гуманітарної політики.
“КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ” забезпечує продуктами харчування, облаштовує харчоблоки та наймає кухарів та інше.”
Меню для молодшої школи узгоджувала ціла комісія — дієтологи, лікарі й наче навіть представники громадськості.
Тетяна Пехтерева, представниця “Продрезерву”:
“Для 1-4 класів в усіх школах є однаковим. Воно не може змінюватися, це тендерне меню, ми його повинні дотримуватися.”
Й у кожному навчальному закладі має бути бракеражна комісія, яка затверджує якість страв у школі щодня.
“До якої входить адміністрація закладу, заввиробництва їдальні, медична сестра обов’язково, й батьки за згодою, якщо є в них таке бажання.”
Тетяна Пехтерева, представниця “Продрезерву”:
“Хочу наголосити, що вся їжа, яку ми даємо учням, проходить бракераж, комісія ставить свій підпис у журналі готової продукції. Й після цього ми можемо видати учням цю їжу.”
Але ж не все так гарно з харчуванням у школах. Про це свідчать дописи на фейсбук-сторінці “Освіта Дніпра”, яка об’єднує батьків та педагогів.
“Моя дитина подивилася ці гарні фото, та каже — круто, а ми їмо помиї.”
“Макарони булочка та хліб. А котлета майже непомітна
“Наскільки мій любитель поїсти, у школі майже не харчується — несмачно. Даю з собою бутерброд.”
“Мої кажуть, що їм не дають такі великі відбивні.”
“Школа 105, несмачно, неохайно.”
“74 школа — салату нема. Сама гречка й картопля!!”
Олена Зєєва — адмін фейсбук-спільноти каже, батьки постійно через групу намагаються достукатися до Продрезерву. Й чим гучніший скандал, тим більше шансів впорядкувати харчування у школі.
“На сторінках департаменту, Продрезерву викладають гарні фото, як має виглядати страва. Так ось, у 30% навчальних закладів страви не мають такого вигляду.”
Батькам бракує зворотного зв’язку з керівництвом шкіл та компанією постачальником харчування для дітей.
Ми написали до мерії запит. Питали, чи задоволені там організацією харчування у школах, чи не мають претензій, і як працюють зі скаргами батьків. В інтерв’ю нам відмовили. Надіслали лист, який взагалі то є відпискою. Але цінне зернятко є й тут. Бо маємо відповідь — хто ж відповідальний за харчування у школах.
“Постійний контроль за якістю надання послуг здійснює керівник закладу освіти.”
Школи у зв’язку з карантином для телебачення недоступні. Харчоблоки, звісно, теж. Й хоча були директори, які навіть запрошували нас до своїх їдалень, знімати їх мерія не дозволила.
Єдине, що залишалося — купити порцію й роздивитися її. Через секретного агента вдалося отримати ось такий ланч-бокс зі сніданком для старшокласників вартістю 30 гривень. Оцінити його харчову цінність ми попросили дієтолога Марію Колповську. Вона одразу схвалила, що в порції є овочі, але квашена капуста — не для цієї пори року. Й 50 грамів — це замало, потрібно хоча б 150.
Котлета важить 50 грамів — білків малувато, вважає дієтолог. У два рази більше — було б в самий раз. Тепер зважуємо гречку 135, це цілком достатньо, претензій немає
Дієтолог зазначає, що з кількістю калорій у шкільному харчуванні все гаразд. Але дуже не схвалює типові варіанти страв, наприклад макарони з сосискою.
Й на останок покажемо нашим глядачам світлини страв, якими б мали годувати школярів Дніпра сьогодні. Розпитайте дітей — чи дійсно все було саме так.