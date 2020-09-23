Родина із Дніпра місяць чекає на результати тестів 

Майже місяць на самоізоляції – через затримку тестів на коронавірус! У Дніпрі цілу родину, а це аж 13 людей, результати на COVID-19 змусили чекати протягом кількох тижнів. Спочатку довго не могли визначити, а потім взагалі губили тести. Дорослі на цей період залишились без роботи, а діти без навчання. Що ж пішло не так і хто винен? Наш Марко Ручка розбирався.

“Я дуже обурена, ми дуже довго чекали, я довго мовчала, але це переходить будь-які рамки, люди вже третій тиждень, четвертий тиждень вже пішов.”

Юлія і 12-ть її родичів ще 23-го серпня відзначали свято сім’єю. Як раптом один із членів компанії занедужав. В нього виявили — COVID-19. Діагноз поставили 30 серпня. І вже 31-го коло контактних осіб стали в чергу в поліклініці за місцем проживання, аби їм зробили тест на коронавірус. Минув тиждень, а з медзакладу ні слуху ні духу.

“Відповідає, що нас в базі даних на тестування немає. Хоча ми всі перше коло спілкування з ковідним хворим, який в тяжкому стані знаходиться у 21 лікарні.”

Зрештою, люди домоглися, щоб у них взяли аналізи, хоч із запізненням на тиждень. 14-го вересня прийшли результати. Але…

“У нас “зірочки”, тобто тест недійсний, його потрібно було перездавати ще раз. З 13 тестів, які були у нас відібрані – 5 от таких з “зірочками”, ще два загубилося.”

Відтак, 7 людям довелось вдруге перездавати тести! І чекати ще тиждень. Через цю затримку родина спантеличена. Двоюрідна сестра Юлії Оксана каже — вона та ще один з двох її дітей взагалі отримали результати тільки сьогодні. Твердить, 22 дні жила у страху за здоров’я своїх близьких. І не знаходила собі місця.

Сьогодні, аж через 22 дні, тести нарешті дійшли й до тих 7 людей, чиї результати загубились вперше. Але історія повторюється. У 2 із 7 — відповіді немає й досі.

В лабораторному ж центрі твердять — за загублені результати тестів відповідальності не несуть! Кажуть, аналізи обробляють за добу і вже на наступний день передають мобільним бригадам.

Тому уся відповідальність за вимушену ізоляцію цілої родини, кажуть у лабораторному центрі, виключно на мобільній групі та поліклініці.

Тому, якщо у вас виникли аналогічні проблеми, спершу фахівці радять вимагати пояснення від керівництва свого ж медзакладу. А ще нагадують, аби уникнути перездачі мазків, — обов’язково консультуйтесь із сімейним лікарем щодо правил, яких варто дотримуватися перед аналізами.