У Будинку мистецтв після карантинної перерви запрацювала “жива” виставка

Це твори дніпровської художниці Олени Половної-Васильєвої. Експозиція називається “Акварельне адажіо” і перші відвідувачі цілком погодилися з такою метафорою. Наша Ірина Каблоцька відвідала виставку і вже знає, чому акварелі треба дивитися наживо



Художня керівниця Будинку мистецтв із задоволенням пояснює кожному відвідувачу тонкощі акварелей. Адже сама захоплюється творчістю художниці Олени Половної-Васильєвої.

Художниця, дійсно, успішно працює у багатьох стилях мистецтва. Свою кандидатську Олена присвятила народному вбранню Придніпров’я. Володіє також секретами петриківського розпису, батику й витинанки. Акварелі ж приділяє частинку душі, тому що не може не відображувати красу природи.І саме в цій техніці.

Вода, фарби, папір + зосередженість художника, ось все що треба для створення акварелі. Якщо це робить майстер.

Іноді можна написати твір швидко, як кажуть ” а ля прима” безпосередньо на пленері. А буває й так, що можна робити замальовки, й вже потім, вдома, прискіпливо, але теж швидко, переносити емоції на папір. Як у випадку створення серії “Зима в Пирогово”.

Один з експериментів завершився півсотнею акварелей представлених зараз на виставці. Колеги художниці вражені.

Зараз коли всі звикли до переглядів виставок онлайн, чому все ж таки краще дивитися акварелі наживо?



Тобто і наше відео не передасть усієї багатовимірної магії акварелі Олени Половної-Васильєвої. Тому слід йти. У Будинок Мистецтв, де виставка працює до 16 жовтня.