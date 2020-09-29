У Дніпрі стартували зйомки документального серіалу «Загадки Олександра Поля»

Перший епізод вже відзняли. Попереду – ще шість серій. Телеверсія вийде вже в середині жовтня.



Дев’ятирічний Микита грає маленького Олександра Поля. Це перша роль у його житті. Акторського досвіду хлопець не має, проте на знімальному майданчику його вважають напрочуд талановитим. Потрапив у кіно Микита зовсім випадково – його помітила режисерка. І тепер він – виконавець головної ролі у документальному серіалі “Загадки Олександра Поля”. І хоч це його дебют, малий вже ділиться секретами успіху.

Ідея кінострічки належить режисерці Катерині Стрельченко. Аби втілити задумане у життя, їй знадобилося майже два роки. За цей час вона зібрала команду однодумців та залучила інвесторів, які виділили на зйомки понад триста тисяч гривень.

У документалці грають як початківці, так і справжні професіонали – актори театру Драми та комедії. Серед них – заслужена артистка України Неллі Масальська. Вона грає бабусю Олександра Поля – владну, розумну жінку. За понад сорок років акторської кар’єри- це перша історична роль Неллі Павлівни.

Зйомки першого епізоду стартували вчора ввечері. За кінематографічною традицією після першого дубля – розбили тарілку.

На екранах серіал з’явиться вже у жовтні. Транслюватимуть його поки що тільки у Дніпрі. Та команда не полишає надій вийти й на національний рівень.