Вночі проби повітря відібрали на проспекті Нігояна

Вміст бензолу, толуолу, кількість пилу та навіть вологість. Проби повітря в одному з найбільш екологічно неблагополучних районів відібрали цієї ночі. На проспекті Нігояна майже шість годин працювала професійна мобільна станція моніторингу. Досліджувати атмосферне повітря у зоні викидів кількох заводів будуть за двадцятьма двома хімічно-фізичними параметрами.

Проблема викидів Дніпровського металургійного заводу дуже турбує Дмитра Мелешка. Він мешкає поруч з підприємством вже понад 40 років. Каже: дихати майже нічим. Роками місцеві просили заміряти на цій території викиди в атмосферне повітря. І сьогодні вночі це нарешті зробили.

Локацію для дослідження обрали відповідно до напрямку вітру. Там розташували мобільну станцію. Відбирали проби за 22 фізико-хімічними параметрами. Процес тривав цілих 6 годин.

Наказати зменшити рівень викидів або якось вплинути на підприємства – не в компетенції місцевої влади. Адже дозвіл на забруднення заводам погоджують у Києві. Якщо проби покажуть перевищення норм шкідливих речовин, про це повідомлять обласну екологічну інспекцію. Й там вже мають вжити необхідних заходів. Нагадаємо, моніторинги повітря у Дніпрі проводять протягом року. Подібних досліджень більше не роблять у жодному місті України.