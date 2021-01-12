Чи можливо щедрувати в умовах карантину?

Невіддільним атрибутом українських різдвяних свят є щедрівки, які передаються з вуст у вуста вже багато поколінь. У більшості регіонів України щедрують на Старий Новий рік, а саме 13 січня. Софія Куценко цікавилася — які традиції дійшли донині і як щедруватимуть в умовах карантину.

“Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка.” – Так розпочинається традиційна українська щедрівка. Лунає вона чи не з кожної оселі у вечір напередодні Старого Нового року. Цій українській традиції вже багато років. Щедрують і цьогоріч.

Подякувати та вшанувати господарів, благословити родину, побажати добра й миру. Такий сенс щедрувальники вкладали у пісні, з якими ходили, не оминаючи жодної хати. Люди вірили, що без спеціальних побажань наступний рік не буде вдалим. Зазвичай, щедрівки супроводжувалися обрядовим дійством. У кожній оселі, куди заходили ряджені, розпочиналися театралізовані сценки.

“Як правило, тричі запитували, щоб їх пустили.

-“Та пустіть з козою, а то замерзла”;

– “Та ні, ви дітей там полякаєте” – відповідали інші.

Тому що гра ця обов’язково передбачає не просто якусь інсценівку, яку виконують учасники цього гурту, а це обов’язково повинна бути обопільна річ.”

Часи минають, але традиції залишаються, хоч і дещо модернізуються. Щедрування і досі користується попитом серед молоді. У нашому місті, наприклад, вже зо два десятки років існує проєкт “Фольклорні скарби передмість Дніпра”. Його учасниками є різні творчі колективи, які щороку виконують нові щедрівки. Співають, до речі, не тільки на сцені.

“Ми в ці дні їдемо по околицях міста, ходимо по будинках людей, стукаємо. Ви б бачили, скільки радості в очах цих людей.”

Учасником проєкту з 2002 року є фольклорний ансамбль “Дзвіночки”. У його репертуарі близько півтора десятка новорічних колядок та щедрівок. Деякі з пісень унікальні.

На жаль, ходити від оселі до оселі цьогоріч не можна. Тож у сучасних реаліях застосовуватимуть й сучасні технології. Як то, щедрування “онлайн”. При цьому обіцяють зберегти традиційні цінності.

Дистанційно не порушуватимуть жодних правил. Обов’язково виспівають тих, кого поважають та виконають приповідку, а потім попрощаються вже такими звичними рядками.

“Бувайте здорові, щедрого року, довгого віку на весь вам рік.”