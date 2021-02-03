У Дніпрі презентували пристрій, що полегшить роботу водіям тролейбусів

Економія часу та додаткова безпека! У Дніпрі презентували пристрій, що дозволяє водіям тролейбусів ставити струмоприймачі на контактний дріт, не виходячи із кабіни. Вартість механізму – 51 тисяча гривень. Водіям яких маршрутів пощастить його мати — дивіться далі в сюжеті.

Придніпровськ, кінцева зупинка шостого тролейбуса. Сюди із Набережної Перемоги машини йдуть автономним ходом. І вже тут підзаряджаються. Нещодавно на дротах з’явився пристрій, що дозволяє значно прискорити процес — це вловлювач струмоприймачів.

Раніше водіям доводилося вручну ставити роги на контактний дріт. Для цього вони вимикали тролейбус, одягали світловідбивний одяг та ризикували, виходячи на проїжджу частину. Тепер, щоб підняти штанги треба натиснути усього одну кнопку.

Технологія давно відома закордоном, а для України нова. Раніше у нас не було тролейбусів з автоматичним підняттям штанг, тож і вловлювачі були непотрібні. 10 машин із підтримкою цієї функції наразі курсують маршрутом №6. Нові механізми повісять на дроти у тих місцях, де рогаті підіймають та складають струмоприймачі.

Вартість кожного механізму понад 50 тисяч гривень. До слова, вже у цьому місяці Дніпро отримає ще 4 нові тролейбуси з автономним ходом.