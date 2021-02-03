30 мільйонів гривень витратять на підтримку ОСББ міста

30 мільйонів гривень — на ремонти! В міськраді Дніпра оголосили список ОСББ і ЖБК, які потрапили до програми співфінансування на 2021-й рік. Серед 400 заявок свій шанс отримали менше половини учасників. Мешканці цих будинків вже цьогоріч розпочнуть розв’язувати комунальні проблеми. В мерії кажуть, якщо раніше більшість обирала заміну електромереж, налагодження комунікацій водопостачання, то зараз пріоритети змінились. Нагальною проблемою стає утеплення фасадів та впорядкування під’їздів.

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