В області складені списки людей, яких імунізують від коронавірусу першими

Дніпропетровщина готова до вакцинації від коронавірусу, яка має розпочатись вже наступного тижня. Визначені пункти щеплення, сформовані мобільні бригади й складені списки людей, яких імунізують першими. Залишилось лише дочекатись самої вакцини. Більш детально про ситуацію з COVID-19 – далі.

На сьогодні вже готові списки медиків, що працюватимуть в мобільних бригадах. Та окремо перелік тих, кому робитимуть щеплення під час першого етапу. Процедура безплатна та добровільна. Втім є ті, хто вагаються.

Вакцинація в Україні складатиметься з 5 етапів. Перші 4-и стосуються різних груп ризику. І лише 5-й розрахований на імунізацію всіх охочих. Коли це станеться, поки невідомо. Адже у світі дефіцит вакцини. В поточному році виробники мають виготовити трохи понад 2 мільярди доз. Але країни вже зарезервували сім з половиною мільярдів.

В лідерах за кількістю вакцинованого населення на сьогодні Ізраїль та Арабські Емірати. Україна тільки но готується до цього процесу. Втім медики занепокоєні й тим, що відбувається з пацієнтами після перенесеного коронавірусу.

За минулу добу в Україні понад 4,5 тисячі випадків COVID-19. З них майже 300 – на Дніпропетровщині. Найтяжче переносять коронавірус, як правило, люди категорії 60+. Діти хворіють менше, але й тут постійно фіксуються нові випадки.

За останню добу в області найбільше додалось інфікованих в Дніпрі та Кривому Розі. Загальна кількість одужалих 534. З початку епідемії тих, хто подолав коронавірус, в регіоні 64,5 тисячі.