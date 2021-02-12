Комплектування інструментів, стерилізація шовного матеріалу та асистування під час складних обстежень. І це далеко не повний перелік обов’язків. До Міжнародного дня операційної медичної сестри наша Софія Куценко завітала до лікарні Мечникова та на власні очі побачила роботу “янголів у білих халатах”.

Надскладна операція з видалення пухлини головного мозку. За операційним столом — завідувач відділення нейрохірургії, професор та заслужений лікар України. Поруч маленька і тендітна Карина. Вона — його права рука. Дівчина вже два роки працює тут операційною медичною сестрою.

Допомагати людям Карина мріяла з дитинства. Попри велике фізичне та емоційне навантаження, у своїй професії бачить лише позитив. Навіть коли втомлюється після довготривалих виснажливих операцій. Попри юний вік, дівчину у колективі поважають та хвалять.

Дотримання стерильності та порядку в операційній. А ще — відповідальність за інструменти та обладнання. Такі обов’язки у пані Катерини. Жінка працює операційною медсестрою вже майже тридцять років. У свою професію, зізнається, безмежно закохана. До медицини прийшла за прикладом батьків і жодного разу не пошкодувала.

За роки роботи медсестра не втратила співчуття до пацієнтів й хвилюється за кожного, хто опиняється на операційному столі.

Крім технічних обов’язків, операційна медсестра повинна бути ще й на одній хвилі із лікарем. Потрібно розуміти його з півслова, аби процес був чітким.

Півсотні операційних. Саме стільки їх в обласній лікарні імені Мечникова. Планові та термінові втручання роблять по кілька десятків разів щодня. Жодне не обходиться без допомоги медичних сестер.

Наша знімальна група побувала за лаштунками операційної та особисто переконалася, наскільки відповідальна та важка професія медичної сестри. Колектив 11 каналу вітає зі святом та бажає витримки й міцних нервів.