У Дніпрі облаштовують шелтер для жертв домашнього насильства

Порятунок — є. У Дніпрі облаштовують шелтер для жінок, які втекли від домашніх тиранів. Прийматимуть постраждалих, в яких немає дітей. Адже прихисток для мам з дітьми у місті працює вже кілька років. У новому притулку зможуть проживати до десяти осіб. Тут забезпечать усім необхідним та нададуть психологічну і юридичну допомогу. Відкриття шелтеру заплановано на весну. Детальніше дивіться у наступному сюжеті наших кореспондентів.

Простора кухня з сучасною технікою, комфортна ванна та дві спальні — на чотири та шість ліжок. Саме тут вже незабаром зможуть знайти прихисток жінки-жертви насилля з боку чоловіків.

Головна відмінність цього шелтеру від вже існуючого у Дніпрі центру підтримки матерів — тут прийматимуть постраждалих без дітей. У прихистку жінки знаходитимуться до 3 місяців, з можливістю подовжити цей строк до 6. Весь цей час з ними працюватимуть психологи та юристи.

Відкриття шелтеру планується на перше квітня. За даними ж правоохоронців, тільки за минулий рік зі скарги на домашніх тиранів подали майже чотирнадцять тисяч мешканок області. Якщо ви потребуєте підтримки через насильство у родині — звертайтесь по допомогу за номером, який зараз бачите на екрані.

ШЕЛТЕР ДЛЯ ЖІНОК 785-73-60