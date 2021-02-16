Рятувальники вирушили до рибалок із закликами про обережність

Обережно — крига! Непоодинокі випадки, коли рибалки потрапляють у воду під час зимового лову. Останнього загиблого знайшли 15 лютого на Дніпрі поблизу вулиці Мостової. Тож рятувальники вирушили до водойми, аби провести серед рибалок профілактичну бесіду. Як не стати заручником крижаної пастки та правильно поводитися на льоду — дивіться далі.

На зимову риболовлю Владислав ходить вже третій рік поспіль. Чоловік каже, під лід ніколи не провалювався, але що робити у такій ситуації — знає.

Самостійно визволитися з ополонки вдається не всім. Лише цієї зими у Дніпрі водолазно-рятувальна група шістнадцять разів вирушала на допомогу рибалкам. Останнього загиблого, вмерзлого в кригу чоловіка, виявили вчора на річці Дніпро поблизу вулиці Мостової.

Аби уникнути нещасних випадків, рятувальники радять утриматись від виходу на лід, якщо ви не певні у його міцності.

Якщо ж на льоду більш як дві особи — бажано, щоб крига була товщиною не менше 15 сантиметрів. При цьому рухатись необхідно на відстані 5 метрів один від одного.

Варто звертати увагу й на колір криги. Якщо вона сірого відтінку — у товщі може бути вода. Також рятувальники не рядять ходити біля берегів та очеретів, лід там зазвичай тонше.

Аби попередити рибалок про можливу небезпеку, рятувальники спільно з представниками мерії вийшли на водойму та провели роз’яснювальну бесіду.

Якщо ви потрапили під лід, а самостійно вибратися несила, головне не панікувати. Варто лягти на спину й кликати на допомогу. Важливо протриматись на плаву до прибуття рятувальників. Якщо ж нещасний випадок стався на ваших очах — одразу телефонуйте 101. Не пірнайте у крижану воду, якщо непевні, що зможете витягти постраждалого.