Дніпровські тролейбусні та трамвайні депо отримали високотехнологічне обладнання для ремонту рухомого складу. Таке оновлення має позитивно вплинути на ефективність обслуговування громадського транспорту. Нашим кореспондентам вдалося побачити, як апаратура вже працює у тролейбусному депо № 2. Подробиці далі.

Проспект Богдана Хмельницького, тролейбусне депо номер 2. Віднедавна тут обслуговують транспорт на сучасному обладнанні. Володимир радіє новому електронавантажувачу. Він здатен підіймати до двох тонн ваги на висоту більше трьох метрів.

Колеса тролейбусів тепер ладнають на новій шиномонтажній апаратурі. А встановлюють за допомогою лазерного стенда. Він дозволяє відрегулювати їхнє положення з високою точністю, аби подовжити строк служби гуми.

А ось — стенд для перевірки та налаштування гальм, його встановлять найближчим часом. Тролейбус розганятиметься та гальмуватиме на цих валиках, фактично не з’їжджаючи із місця. Раніше задля таких тестів кожен доводилося “ганяти” по території депо.

Зараз в місті понад 9 десятків тролейбусів із бортовими комп’ютерами — це половина усього рухомого складу. Щоб їх обслуговувати, життєво необхідна ось ця паяльна станція.

Таке коштовне обладнання нещодавно з’явилися у двох тролейбусних та трамвайних депо Дніпра у рамках співпраці із Європейським Банком Реконструкції та Розвитку.

Чиновники сподіваються: оновлення матеріально-технічної бази позитивно вплине й на прибутковість електротранспорту.

Наразі в тролейбусному депо номер 2 очікують на гарну погоду, щоб встановити усе передане обладнання, зокрема величезний консольно-поворотній кран.