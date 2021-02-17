Україна повертається до адаптивного карантину

В областях встановлюватимуться карантинні обмеження залежно від епідемічної ситуації. Про це сьогодні заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Щодо вакцинації, її відтермінували. За попередніми прогнозами, перші щеплення мають зробити наступного тижня. Детальніше про ситуацію — далі.

Отже, Кабінет Міністрів поновив адаптивний карантин. З 24 лютого по всій країні діятиме базовий жовтий рівень епідбезпеки. Всього передбачається чотири кольорові зони. У разі ознак червоного рівня, на території цього регіону планується ввести додаткові обмеження, аналогічні тим, що були під час січневого локдауну.

Щодо вакцинації, її початок відтерміновано. В кращому випадку перший етап щеплення розпочнеться наступного тижня. Між тим МОЗ анонсувало запуск сайту щодо вакцинації проти COVID-19.

“МОЗ спільно з партнерами запустили окремий інформаційний портал з питань вакцинації проти COVID-19 – vaccination.covid19.gov.ua. Портал є офіційним джерелом інформації, на якому можна дізнатися про етапи та цільові групи вакцинації, які вакцини будуть використовуватися та як відбуватиметься сам процес вакцинації в Україні.”

А тим часом в Україні кількість хворих на коронавірус поповзла в гору. Принаймні за останню добу. Нових випадків виявили майже чотири тисячі триста. З них 137 – на Дніпропетровщині. Одужалих у два рази більше. А от смертність й досі висока.

А от на Прикарпатті спостерігається масовий спалах. Від понеділка там закриваються всі заклади харчування. В медзакладах заповненні місця та закінчується кисень. Частину пацієнтів пообіцяв забрати Львів.

Ну, а у світі викликають занепокоєння нові штами коронавірусу. Країни знов закривають кордони та повертають жорсткі карантинні обмеження. В Україні ж, виявляється, немає навіть обладнання для виявлення мутованих вірусів. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький у Facebook.

“Україна досі не отримала інформацію, чи розповсюдились на нашу країну нові штами коронавірусної хвороби. Власної лабораторії, яка б проводила виявлення нових штамів, у нас немає. 20 січня Центр громадського здоров’я відправив зразки до лабораторії ВООЗ у Німеччині. Відповіді досі не отримали.”

Всесвітня організація охорони здоров”я повідомила, що випадки зараження “британським” штамом коронавірусу вже зареєстрували щонайменше у сорока семи країнах світу.