Мешканці області встановили на будинках понад 4 тисячі сонячних електростанцій

17.02.2021 18:04

Лідери у “зеленій енергетиці”. Торік мешканці Дніпропетровщини встановили на своїх будинках понад 4 тисячі сонячних електростанцій. Це рекордна кількість по країни. Наразі найбільше сонячних батарей зафіксовано у Новомосковському, Нікопольському та Криворізькому районах.

“Якщо порівнювати минулий рік з 2019 вони виробили втричі більше сонячної енергії, таким чином вони забезпечили не тільки свої оселі, а й продавали надлишок за зеленим тарифом.”

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