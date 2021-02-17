Мешканці області встановили на будинках понад 4 тисячі сонячних електростанцій

Лідери у “зеленій енергетиці”. Торік мешканці Дніпропетровщини встановили на своїх будинках понад 4 тисячі сонячних електростанцій. Це рекордна кількість по країни. Наразі найбільше сонячних батарей зафіксовано у Новомосковському, Нікопольському та Криворізькому районах.

“Якщо порівнювати минулий рік з 2019 вони виробили втричі більше сонячної енергії, таким чином вони забезпечили не тільки свої оселі, а й продавали надлишок за зеленим тарифом.”