У новомосковській школі №2 протікає дах, на ремонт якого витратили 4,5 мільйони гривень

502 школярі кочують через неякісний ремонт! Скандал у Новомосковську! В одній зі шкіл невдало реконструювали покрівлю. Дах почав протікати настільки, що учнів довелося переводити до сусідньої школи. Батьки обурені — адже діти займаються у другу зміну, подекуди у підсобних приміщеннях. Як збираються виправляти ситуацію в місцевій мерії — знає наш Марко Ручка. Подробиці у наступному сюжеті.

502 дитини, які навчалися у середній новомосковській школі №2

відтепер переведені до сусідньої молодшої, яка знаходиться через дорогу. Ходять до закладу у дві зміни. І вимушені сидіти за партами, які розраховані для малечі. Умови — кепські.

До своєї ж повернутися не можуть, бо будівля аварійна. З серпня по листопад в закладі капітально ремонтували покрівлю. Але, через недоліки у виконанні робіт, з настанням дощів — дах за 4,5 мільйони гривень почав протікати. Тож весь другий поверх залило. Уроки проходили лише на першому поверсі. Кабінетів не вистачало, доводилось адаптувати й інші приміщення, як от, наприклад роздягальню.

Марина — матір двох учнів. Розповідає, разом з іншими батьками зрозуміла, що ситуація кепська, коли уроки почали проводити в коридорах. Тоді їм запропонували перевести дітей у сусідню школу для малечі. Але ж за словами Марини там умови — викликають багато зауважень.

В тій школі частково переобладнали класи, але більшість все ж не підходить для старшокласників, в першу чергу за розмірами.

Втім начальниця управління освіти місцевої мерії каже, є тільки два варіанти — або навчатися в молодшій школі, або розформувати класи по інших закладах. Твердить — хай там як, заходи впровадили тимчасово та найголовніше, що не зривається навчальний процес.

Тим часом в Новомосковській міськраді заявили, що підрядна організація, яка проводила реконструкцію покрівлі, взяла провину на себе і власним коштом виправлятиме ситуацію.

“Вони займаються виконанням косметичного ремонту по усуненню цих недоліків, слідів протікань на покрівлі й таке інше. Підрядники планують завершити роботи до середи наступного тижня.”

Тобто є надія, що учні вже найближчим часом зможуть повернутися до навчання у рідні стіни своє школи.