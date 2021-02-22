Мерія закликає батьків замовляти школярам електронний учнівський квиток

Перепустка, проїзний та електронний гаманець. Дніпровським учням видають квитки нового зразка. Пластикова картка є електронною перепусткою до школи.учнівІ водночас документом, що дає дітям право на пільговий проїзд у громадському транспорті. А в майбутньому стане ще й платіжним засобом в освітньому просторі. Як оформити новий учнівський — далі у сюжеті.

Новий учнівський квиток шестикласниця Тетяна отримала на початку навчального року. Дівчина каже, зараз без нього вже як без рук.

Одна пластикова картка є і перепусткою до школи й документом, за яким учні можуть безплатно їздити в електротранспорті.

Нова система прийшлася до вподоби не лише школярам, а і їхнім батькам. Адже як тільки дитина заходить та виходить з навчального закладу, вони отримують про це смс сповіщення.

Крім того, вже найближчим часом батьки зможуть контролювати не лише відвідування дитини, а і її успішність у навчанні.

Аби отримати таку можливість, необхідно зареєструватися у системі “Безпечна школа”. Анкету можна заповнити як на сайті програми, так і взяти друкований варіант у класних керівників. Після її заповнення дитина безплатно отримає новий учнівський.

“На сьогодні видано 42 тис. учнівських квитків, тобто ми бачимо що вже 45% учнів вже з учнівськими квитками.”

Вже з квітня безплатний проїзд в електротранспорті та знижку 25% в автобусах та маршрутках надаватимуть лише по новій учнівській картці.

В департаменті гуманітарної політики кажуть, в перспективі цей квиток зможе стати й платіжним засобом школярів.

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Загалом міська програма “Безпечна школа” передбачає не лише видачу нових учнівських, а створення зручного та безпечного простору для навчання. Для цього школи обладнують турнікетами, камерами відеоспостереження та червоними кнопками на випадок екстреної ситуації. Таке обладнання мають вже 78 шкіл зі 158, що є у Дніпрі.